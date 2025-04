Alice Morelli trovata morta: Bologna e lo sport italiano sconvolti

È stata ritrovata senza vita, a Bologna, Alice Morelli, la ragazza di 23 anni scomparsa da giovedì pomeriggio. Lo conferma la polizia di Bologna che aveva avviato indagini e ricerche. A quanto trapela, non si esclude un gesto volontario, ma sono in corso accertamenti. Ieri non è tornata a casa, a Bologna, e i suoi genitori hanno diramato un appello e denunciato la sua scomparsa in Questura. L’hanno cercata disperatamente per un giorno intero. L’ultima volta era stata vista in zona Mazzini-Savena e il suo cellulare era rimasto a casa.

Il suo corpo è stato trovato vicino alla rotonda del Dazio, in zona San Ruffillo, uno degli ultimi posti dove Alice era stata avvistata. Lavorava alla Coop di San Lazzaro e militava nelle Blue Girls dal 2017, dopo l’esperienza al New Bologna Softball. Cresciuta nel settore giovanile, aveva partecipato alla conquista del primo titolo nazionale Under 18 nel 2020.