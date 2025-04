Federico Cinà fuori, ma... Il punto che conquista Madrid

Nel tabellone femminile a Madrid è invece partita benissimo Jasmine Paolini, che ha eliminato Katie Boulter (n.40 al mondo) più facilmente del previsto: 6-1, 6-2 il punteggio di un match senza storia. Domani l’azzurra tornerà in campo contro Maria Sakkari, ex top 3 e oggi n.82 del ranking. «Non mi aspettavo che la partita andasse così - ha dichiarato Paolini - però in campo mi sono sentita bene. L’atmosfera è stata fantastica, c’era il sole e i tifosi sono stati incredibili. Mi piace giocare a Madrid, ma mi sono dovuta adattare per gestire l’altura. Per me è bello giocare qui perché la pallina rimbalza tanto e questo mi piace, però ho avuto bisogno di tre o quattro giorni per adattarmi».

He's only 18 years old



Federico Cina is something special!#MMOpen pic.twitter.com/nBO6hLkp0b — Tennis TV (@TennisTV) April 25, 2025