Trump, chi gli ha donato un milione di dollari: la sinistra resta di sasso

Meta, la società di Mark Zuckerberg, ha donato 1 milione di dollari al fondo per la cerimonia di insediamento di Donald Trump. La donazione, portata alla luce per la prima volta dal Wall Street Journal e confermata dall’azienda, è l’ultimo tentativo della società di social media per migliorare i rapporti con il nuovo Presidente, e arriva solo poche settimane dopo la cena di Zuckerberg con Trump a Mar-a-Lago.

Durante la cena l’amministratore delegato di Meta si sarebbe congratulato con il Presidente eletto per la sua vittoria. Zuckerberg avrebbe incontrato anche il senatore Marco Rubio, candidato da Trump alla carica di Segretario di Stato, e altri nuovi consiglieri della Casa Bianca, come Stephen Miller.