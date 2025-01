Donald Trump, il menu del pranzo dell'insediamento: "Black angus", schiaffo ai sinistri. E sul tappeto...

20 gennaio 2025 a

Tortini di granchio della Baia di Chesapeake apriranno il menu del pranzo dell’insediamento di Donald Trump. Il presidente eletto ed il suo vice, Jd Vance, e relative consorti passeranno poi al secondo: una costata di manzo 'Great Omaha', uno degli allevamenti di Black Angus più noti del Paese, accompagnata da carote Thumbelina (una varietà tonda), broccoletti e patate al gratin. Chiuderà il pranzo, precisa il New York Times, una terrina di mele del Minnesota con gelato alla panna acida e caramello salato. Insomma un menu che di fatto sottolinea la passione di Donald Trump per i piatti a base di carne. Va matto per gli hamburger e spesso anche nelle riunioni col suo staff Trump ordina hamburger per tutti.

E recentemente sono state anche pubblicati sui social foto del presidente in compagnia del suo vice e di Elon Musk mentre, seduti a un tavolo, si godono un hamburger. Ed è tempo di rivoluzione anche sugli arredi.

Nello Studio Ovale torna il tappeto disegnato dall’ex first lady Nancy Reagan che Joe Biden aveva fatto rimuovere nel 2021. Il trasloco nella stanza del presidente è in pieno svolgimento, riporta la Cnn, e la Resolute Desk, la scrivania su cui vengono firmati gli ordini esecutivi è stata rimontata dopo che era stata smontata e spostata per sostituire i tappeti.