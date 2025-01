Germania, bocciata al Bundestag la legge sulla stretta ai migranti

31 gennaio 2025 a

a

a

Si alzano barricate sulla questione migranti. In Germania non è passata al Bundestag una proposta per un disegno di legge. Il suo obiettivo? Inasprire le politiche migratorie voluto da Cdu-Csu. La cosiddetta "legge per la limitazioni degli afflussi" è stata infatti respinta con 338 voti favorevoli e 350 contrari. Ci sono state invece cinque astensioni.

Il Parlamento tedesco, dopo un acceso dibattito, si è così espresso contro il disegno di legge dei cristiano-democratici. Anche in questa occasione, la proposta dell'Unione aveva trovato il sostegno dell'ultradestra tedesca dell'AfD. Spd, Verdi e Sinistra avevano proposto di rinviare la mozione alla Commissione Interni, trovando l'opposizione di Cdu-Csu, Fdp, AfD e Bsw. La mozione prevedeva un rafforzamento delle misure di sicurezza e la chiusura delle frontiere terrestri tedesche all'immigrazione irregolare ed era già stata al centro di un braccio di ferro. Nei giorni scorsi, infatti, centinaia di persone avevano partecipato a una manifestazione davanti alla sede del partito di centrodestra Cdu a Berlino per protestare.

Il sondaggio dice: 70 per cento. Afd inarrestabile, qui può saltare la vecchia Europa

D'altronde, così facendo, è stato spezzato il patto che i partiti centristi avevano fatto ai tempi della cancelliera Angela Merkel, ossia di tenere ai margini in ogni occasione la destra estrema. Un "cordone sanitario" che ora, all'approssimarsi delle elezioni del 23 febbraio, si sarebbe infranto, e infatti la stessa Merkel è intervenuta per contestare Friedrich Merz, definendo "sbagliata" la sua scelta. L'ex cancelliera ha inoltre invitato "tutti i partiti democratici a lavorare insieme, al di là dei confini politici, senza manovre tattiche, ma con onestà nella sostanza, moderazione nei toni e sulla base del diritto europeo vigente".