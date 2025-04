L'Eredità, "te ne devi andare". Gabriele nel mirino sui titoli di coda

Finale pepato, anzi, "salato" alla Ghigliottina , il gioco finale de L'Eredità. All'ultimo atto del quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni arriva ancora una volta Gabriele , pluri-campione molto amato dai telespettatori. Si gioca 100mila euro, un gruzzolo ragguardevole. Ma a detta di molti appassionati, la risposta ideata dagli autori per la puntata di lunedì sera era davvero troppo complicata. E così, su X, esplode il "caso-sale".

"Ho litigato con ChatGPT che continuava a dirmi che 'minuto' non era la soluzione ideale per quelle 5 parole", scrive un utente. "E poi con 'sale' (vendita in inglese), ci stava meglio vendita al minuto".

"Sale minuto" assolutamente non è sbagliato ma certo è desueto", "Ma sale... Semmai scendo tra un minuto...", "Con Sale Minuto si sono superati...", "Sale minuto quanti secoli fa si usava??? Ma si usava?? Mai sentito", "Il Popolo Minuto invece lo ricordo adesso dai tempi della scuola, anche se prima non ci sarei mai arrivato", "Ma dai va beh che ha già vinto ma che parola è", "Osticissima stasera!".