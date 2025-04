Kimi Antonelli? Ecco dove può arrivare: l'Italia impazzisce

La domanda che è sorta spontanea dopo aver spento il televisore ieri mattina ed essersi avvicinati al terzo caffè di giornata è stata: abbiamo scoperto, per caso, un nuovo Sinner ma in Formula 1? Perché quello che sta combinando Andrea Kimi Antonelli (sesto nell’ultimo gp di F1 a Suzuka in Giappone), di anni 18 (e 7 mesi), nel suo approccio al campionato più difficile del mondo e allo sport che è anche il più pericoloso di tutti, fa davvero pensare. All’età in cui i nostri figli si stanno preparando per l’esame di maturità e pensano a quale facoltà iscriversi all’università, questo meraviglioso ragazzino bolognese sta stupendo il Circus e, ieri, a Suzuka, su una pista che non conosceva e che è la più difficile insieme a Spa, ha compiuto un’impresa degna di quel fuoriclasse che ha 10 anni più di lui e il gran premio ieri l’ha vinto dimostrando di essere il migliore di tutti.

ANALITICO

Ovvero SuperMax Verstappen, ex bambino prodigio pure lui, debuttante quando ancora non aveva la patente stradale come Kimi (si chiama così in onore di Raikkonen), ma ora 4 volte iridato e degno di essere paragonato ai grandissimi piloti del passato. Antonelli assomiglia all’olandese volante come talento. Meno arrogante di lui è deciso ed analitico. Ha cominciato il weekend in Giappone studiando, durante le prove libere del venerdì, la pista a lui sconosciuta con tutti quei curvoni in appoggio, il sabato ha piazzato un fantastico sesto tempo con la Mercedes che non è certo la più forte del lotto e, ieri, ha disegnato una gara straordinaria, quasi da veterano.