Roberto Vecchioni e il figlio morto: "Mia moglie non si è mai più ripresa"

Una tragedia immensa come la morte di un figlio non può lasciare nessuno indenne. Roberto Vecchioni prova ad andare avanti, per lui e per la moglie che, spiega al Corriere della Sera, da quel lutto ancora così recente "non si è mai ripresa". Il grande cantautore milanese, 82 anni il prossimo giugno, ha il coraggio di parlarne in una intervista intensa e dolorosa al Corriere della Sera. Il suo ultimo libro e il conseguente spettacolo hanno un titolo emblematico, Tra il silenzio e il tuono. "Sono le due componenti dell’essere umano: il bisogno di stare in silenzio, i pensieri, i figli, la vita familiare, mentre il tuono è il fuori, che può essere anche benevolo, il correre dietro al lavoro, la fatica, le tasse da pagare, gli amici, i nemici, Trump…". Due anni fa, la morte del figlio Arrigo ha sconvolto tutto il mondo della musica italiana e ovviamente anche la sua famiglia.

"Come si riesce a superare il dolore?", è la domanda che chi non ha varcato quel confine di lacrime si pone, inevitabilmente. "È il senso dell’Infinito di Leopardi - risponde Vecchioni con la saggezza del professore -, comprendere che dolore e gioie nella vita capitano a tutti, per natura o destino. Le persone sono colpite da tante malattie gravi, da problemi mentali, spirituali. È impossibile guarire dal dolore: la mamma (mia moglie Daria) non vive più. È strano, fai tantissime cose, è un continuo darsi da fare ed essere impegnati per essere in condizione di risolvere problemi. Eppure, quando ti fermi per un attimo, c’è solo quel pensiero, a mio figlio".

