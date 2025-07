Thomas D'Alba ammazzato in Ucraina: chi era e perché si trovava lì

Thomas D’Alba, un 40enne italiano originario di Legnano che aveva servito nella Folgore e aveva poi lasciato il suo lavoro di musicista per andare a combattere con gli ucraini, è morto in battaglia. A darne notizia è stato sui social Vladislav Maistrouk, creator digitale e attivista ucraino, che lo conosceva e lo aveva incontrato di recente. “Thomas era un uomo gentile e coraggioso, un italiano. E’ caduto in battaglia, nella regione di Sumy, difendendo l’Ucraina e l’Europa”, scrive Maistrouk. Secondo Avvenire, D’Alba sarebbe stato ucciso a metà giugno. Maistrouk conclude così il suo ricordo: “Una cosa che mi disse Thomas, e che vorrei leggessero gli italiani, soprattutto chi dubita, o chi è contro: ‘Sono stato in molte missioni all’estero, ed a volte mi chiedevo se fossi dalla parte giusta. In Ucraina non ho mai avuto questo dubbio’”.