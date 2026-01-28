Trump: "Flotta Usa in movimento". L'Iran: "Reazione senza precedenti". Verso l'attacco?

Libero logo
mercoledì 28 gennaio 2026
L'Iran faccia un accordo sul nucleare o il "prossimo attacco sarà molto peggiore" di quello dei mesi scorsi: il presidente americano Donald Trump lo ha scritto in un post su Truth, parlando anche della "imponente Armata" statunitense che "si sta dirigendo verso l'Iran": "Si muove rapidamente, con grande potenza, entusiasmo e determinazione". Il capo della Casa Bianca ha spiegato anche che si tratta di "una flotta più grande di quella inviata in Venezuela". Una flotta "pronta, disponibile e in grado di compiere rapidamente la sua missione, con rapidità e violenza, se necessario".

"Speriamo che l'Iran si sieda rapidamente al tavolo delle trattative e negozi un accordo giusto ed equo - niente armi nucleari - che sia vantaggioso per tutte le parti. Il tempo stringe, è davvero essenziale! Come ho già detto all'Iran una volta, fate un accordo! Non l'hanno fatto, e c'è stata l'"Operazione Midnight Hammer", una massiccia distruzione dell'Iran. Il prossimo attacco sarà molto peggiore! Non fatelo accadere di nuovo", ha aggiunto Trump.

Non è tardata ad arrivare la risposta di Teheran. La missione iraniana all'Onu ha scritto in un post su X: "L'ultima volta che gli Stati Uniti sono entrati in guerra in Afghanistan e Iraq, hanno sperperato oltre 7 trilioni di dollari e perso più di 7.000 vite americane. L'Iran è pronto al dialogo basato sul rispetto reciproco e sugli interessi comuni, ma se spinto all'angolo, si difenderà e risponderà come mai prima d'ora!".

