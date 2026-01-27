Iran, convocata l'ambasciatrice italiana dopo le parole di Tajani

L' Iran ha convocato l'ambasciatrice italiana al ministero degli Esteri di Teheran Paola Amadei . Il motivo? Quelle che hanno definito "dichiarazioni irresponsabili del ministro degli Esteri italiano" sulle Guardie Rivoluzionarie iraniane : lo riferiscono i media di Stato, ripresi da Iran International, e lo conferma la Farnesina. Amadei è stata convocata da Ali Reza Yousefi , direttore generale per l'Europa occidentale.

Per Yousefi, però, i Guardiani della Rivoluzione sono "parte delle forze armate ufficiali della Repubblica Islamica dell'Iran" e "qualsiasi sanzione avrà conseguenze dannose". Di qui la richiesta fatta all'Italia di "rivedere il suo atteggiamento avventato". I Pasdaran sono stati designati come gruppo terroristico da Usa, Australia e Canada già nel 2019. Per l'approvazione della proposta, in ogni caso, è necessaria l’unanimità. Tuttavia, Francia e Spagna sarebbero ancora contrarie alla proposta. Il timore è che così si potrebbe compromettere e chiudere definitivamente il dialogo con la Repubblica Islamica, togliendo di mezzo qualsiasi possibilità di nuovi colloqui sul nucleare e di rilascio di cittadini della Ue prigionieri in Iran.