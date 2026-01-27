Libero logo
Iran, convocata l'ambasciatrice italiana dopo le parole di Tajani

di
martedì 27 gennaio 2026
Iran, convocata l'ambasciatrice italiana dopo le parole di Tajani

1' di lettura

L'Iran ha convocato l'ambasciatrice italiana al ministero degli Esteri di Teheran Paola Amadei. Il motivo? Quelle che hanno definito "dichiarazioni irresponsabili del ministro degli Esteri italiano" sulle Guardie Rivoluzionarie iraniane: lo riferiscono i media di Stato, ripresi da Iran International, e lo conferma la Farnesina. Amadei è stata convocata da Ali Reza Yousefi, direttore generale per l'Europa occidentale.

A far innervosire Teheran l'annuncio di Antonio Tajani, che giovedì al consiglio Affari Esteri proporrà, insieme agli altri partner, di inserire i Pasdaran nell'elenco delle organizzazioni terroristiche. Una posizione che si allinea a quelle della Germania e degli Usa per isolare finanziariamente e politicamente le Irgc, ormai diventate un corpo più potente dell’esercito in Iran, nonché una potenza economica che controlla i settori più importanti dell’industria, dalle telecomunicazioni al petrolio, con legami anche all'estero. 

Per Yousefi, però, i Guardiani della Rivoluzione sono "parte delle forze armate ufficiali della Repubblica Islamica dell'Iran" e "qualsiasi sanzione avrà conseguenze dannose". Di qui la richiesta fatta all'Italia di "rivedere il suo atteggiamento avventato". I Pasdaran sono stati designati come gruppo terroristico da Usa, Australia e Canada già nel 2019. Per l'approvazione della proposta, in ogni caso, è necessaria l’unanimità. Tuttavia, Francia e Spagna sarebbero ancora contrarie alla proposta. Il timore è che così si potrebbe compromettere e chiudere definitivamente il dialogo con la Repubblica Islamica, togliendo di mezzo qualsiasi possibilità di nuovi colloqui sul nucleare e di rilascio di cittadini della Ue prigionieri in Iran.

