Germania, chiede il biglietto allo straniero: capotreno ammazzato a calci e pugni

Lunedì sera, a bordo di un treno regionale espresso della Deutsche Bahn, un capotreno di 36 anni è stato aggredito violentemente poco dopo la stazione di Landstuhl, in Renania-Palatinato (Germania). L’aggressore, un 26enne privo di biglietto, viaggiava in compagnia di altri giovani tra i 20 e i 30 anni. A causa delle gravi ferite riportate durante l’attacco, l’uomo è purtroppo deceduto.La polizia ha arrestato il 26enne, che è stato portato davanti a un giudice e accusato di omicidio colposo.

Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica esatta dell’aggressione e il ruolo degli eventuali complici presenti.L’amministratrice delegata della Deutsche Bahn, Evelyn Palla, ha espresso profondo cordoglio e sgomento per l’accaduto. In una dichiarazione toccante ha rivolto le condoglianze più sentite alla famiglia, agli amici e ai colleghi della vittima, definendo la morte “del tutto insensata” e condannando con forza “questo orribile atto di violenza”.