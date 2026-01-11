Bologna, ancora violenza in stazione: tunisino aggredisce due agenti, sedato e arrestato

A pochi giorni dal brutale assassinio del capotreno Alessandro Ambrosio, la stazione di Bologna è tornata a essere teatro di un episodio di violenza. Nella notte tra sabato 10 e domenica 11 gennaio, due agenti della Polfer sono stati aggrediti durante un controllo di routine, costringendo le forze dell’ordine a intervenire con la forza per bloccare l’uomo, un tunisino con precedenti.

I poliziotti stavano effettuando verifiche a campione tra i viaggiatori quando hanno fermato un ragazzo che subito ha dato in escandescenze. Alla richiesta di seguirli negli uffici per l’identificazione, il ragazzo ha definitivamente perso il controllo. Durante il tragitto ha cercato di divincolarsi, poi ha iniziato a colpire gli agenti con calci e pugni. Uno di loro è stato raggiunto da una testata al volto, mentre il collega ha riportato una ferita a una mano nel tentativo di immobilizzarlo.