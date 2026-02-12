Se lo scandalo Epstein scaturisce dal "regime" della globalizzazione

Jacques Maury de Saint Victor, storico e opinionista di Le Figaro, ragionando sugli esiti possibili che il caso Epstein avrà sull’opinione pubblica occidentale, compara le vicende dell’affarista pedofilo con gli scandali che precedettero la fine dell’Ancien Régime in Francia. Un ordine politico – ricorda lo storico francese - non regge solo grazie a potere e denaro, ha bisogno di una legittimità morale che quando viene meno, mette in crisi istituzioni apparentemente inscalfibili. E così le vicende del porco dell’isola di “Little Saint James” - come certe vergogne svelate della corte di Versailles (con annessi i racconti del marchese de Sade che accompagnarono la caduta della monarchia dei Borboni)-, le gesta di una pedofilia quasi esibita che ha investito politici di destra e di sinistra, affaristi e dinastie reali, miliardari e numi dell’intellettualità più radicalmente progressista, potrebbero determinare sconquassi sistemici.

IL POTERE TECNOCRATICO

Peraltro quel che si delinea non è tanto la crisi di un Ancien Régime, quanto una scossa profonda di un “règime” ben più recente, sostanzialmente cresciuto con la fine della Guerra fredda. Un “régime” che potrebbe essere identificato da alcuni tratti più o meno evidenti come una globalizzazione difficilmente governabile democraticamente, con una conseguente centralità di un potere eminentemente tecnocratico e con il dominio di una cultura cosiddetta woke cioè in netta discontinuità con quella morale naturale che ha accompagnato nei secoli il formarsi della civilizzazione occidentale. C’è chi di fronte allo scandalo Epstein sottolinea anche il peso di uno strapotere di concentrazioni di ricchezza su scala globale, tale da determinare di per sé strappi nella vita anche “etica” degli Stati democratici. L’esperienza però ci insegna come una democrazia funzionante sia in grado di governare anche gli effetti della concentrazione di ricchezze straordinarie come è avvenuto negli Stati Uniti sin dalla fine dell’Ottocento con i monopoli petroliferi, del tabacco, delle ferrovie e poi delle telecomunicazioni.