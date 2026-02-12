Libero logo
Epstein, spunta il nome di Maddie McCann: la testimonianza choc

di
giovedì 12 febbraio 2026
Epstein, spunta il nome di Maddie McCann: la testimonianza choc

2' di lettura

C’è anche il nome di Maddie McCann, la bimba inglese di 3 anni scomparsa a Praia da Luz, in Portogallo, durante una vacanza con la famiglia nel maggio del 2007, negli Epstein files, i documenti sullo scandalo del finanziere pedofilo americano Jeffrey Epstein, condannato per reati sessuali su minori e morto suicida in carcere nel 2019. La piccola non è mai stata trovata. E ora spunta questa nuova pista. Come spiegato da Chi l'ha visto? su Rai 3, il nome della bimba inglese sarebbe citato in uno dei documenti su Epstein resi pubblici nelle scorse settimane dal dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

In particolare, è emersa la testimonianza di un uomo inglese che ha affermato di aver visto, nel settembre del 2009, una donna che assomigliava a Ghislaine Maxwell, la compagna di Epstein, a sua volta condannata a 20 anni di carcere, insieme a una bambina simile a Maddie. L'uomo ha aggiunto che si trovava per strada, ma il nome della città è stato censurato. Insieme alle due, inoltre, pare ci fosse un uomo di mezza età che camminava davanti a loro, più avanti. Il testimone ha detto di essere rimasto colpito dalla scena perché la piccola, il cui viso gli era sembrato familiare, lo guardò più volte. "La bimba teneva per tutto il tempo la mano sull'occhio destro, continuava a girarsi per guardarmi. Dopo un po' ho cambiato strada", avrebbe raccontato l'uomo. 

Il testimone ha spiegato di non aver raccontato subito quanto visto perché non aveva collegato subito la scena alla scomparsa della piccola McCann. Tuttavia, sia per le autorità britanniche che per quelle statunitensi, la testimonianza non rappresenta una prova concreta né consente l'apertura di un nuovo filone di indagine formale sulla scomparsa di Maddie. 

