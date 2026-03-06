Misty Roberts, la sindaca di 43 anni dello scandalo: la festa in piscina, il 16enne stuprato, l'sms horror

"Menti, menti fino alla morte". Sono sempre più scabrosi e sconvolgenti i dettagli su Misty Roberts, la 43enne ex sindaca di DeRidder, in Louisiana, condanna per violenza sessuale. La donna avrebbe abusato di un ragazzino 16enne, amico dei suoi figli, al termine di un party privato in casa.

Il prossimo 17 aprile arriverà la sentenza definitiva sulla pena che l'ex primo cittadino dovrà scontare: rischia fino a 10 anni di carcere per Carnal knowledge of a juvenile (equivalente allo stupro statutario, rapporti con minorenne consenziente o no) e per Indecent behavior with a juvenile.

I fatti risalgono al 2024, quando la Roberts era ancora sindaco e nel corso del suo secondo mandato (dovette dimettersi all'esplodere dello scandalo). Secondo vari testimoni di quella sera, compresi i figli della condannata, nel corso di una festa in piscina, alla presenza dei suoi figli adolescenti, la donna avrebbe fatto bere alcol al ragazzino fino, di fatto, a stordirlo. Quindi lo ha portato in una stanza al piano superiore dell'abitazione e ha approfittato di lui, in stato di semi-incoscienza.

Lo hanno confermato un figlio, che avrebbe intravisto la madre in atteggiamenti inequivocabili da uno spiraglio della porta aperta, e altri testimoni che hanno visto la quarantenne e il 16enne appartarsi.

Pesano sul conto della Roberts anche gli sms inviati il giorno dopo, anche ai figli, a cui ha chiesto esplicitamente "lie till you die": "Mentire fino alla morte". Non solo: all'indomani Misty ha anche ordinato una pillola contraccettiva del giorno dopo (Plan B) tramite DoorDash, facendosela consegnare a casa. Anche il driver, chiamato a testimoniare in tribunale, ha confermato. Il marito della sindaca, messo a conoscenza di quanto accaduto, ha poi testimoniato in aula contro di lei.