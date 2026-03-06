Immigrati e stupri, i dati-choc: ecco il numero delle violenze

Le femministe hanno ragione: il patriarcato, purtroppo, in Italia esiste e resiste. Però, c’è un grosso però che non si può omettere. Da chi puntualmente scende in piazza ogni 8 marzo – quest’anno lo sciopero transfemminista contro “la militarizzazione di corpi e territori” sarà il giorno dopo, lunedì, in quanto lavorativo – ci aspettiamo onestà intellettuale. «Vogliamo organizzarci contro la violenza che passa sui nostri corpi e sulle nostre vite», si legge nel manifesto di “Non una di meno”, il collettivo rosa-antagonista che ormai da anni ha preso la testa dei cortei. Consiglio spassionato: tocca organizzarsi contro il patriarcato d’importazione.

Numeri del Viminale alla mano, nel 2025 si sono consumate 6.382 violenze sessuali (il 5,8 per cento in meno rispetto al 2024, quando furono 6.775 e si registrò un aumento dell’8,7 per cento rispetto ai 6.230 episodi del 2023): di queste, il 43,5 per cento ha portato la firma di cittadini stranieri. Praticamente la metà degli stupri, dei palpeggiamenti e di qualsivoglia molestia ai danni delle donne, in Italia, è compiuta da immigrati. Preveniamo subito la più classica delle osservazioni: «Eh, ma gli italiani sono responsabili di oltre il 50 per cento delle violenze!». Considerato infatti che gli stranieri nel nostro Paese si aggirano attorno al 9 per cento della popolazione, va da sé che la loro incidenza nei reati sessuali è nettamente più alta rispetto a quella degli italiani.