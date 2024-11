Pnrr, Dombrovskis promuove l'Italia: "Buoni progressi sull'attuazione"

07 novembre 2024 a

Un altro schiaffone ai gufi e alla sinistra. Quella di casa nostra, dopo il trionfo di Trump, in 48 ore deve digerire il secondo boccone amaro. L'Italia infatti è stata promossa dalla Commissione Ue per i progressi nell'applicazione del Pnrr. "Per quanto riguarda l’implementazione del Piano di ripresa e resilienza dell’Italia stiamo vedendo buoni progressi. L’Italia ha già inviato un buon numero di richieste di pagamento e la cooperazione con le autorità italiane è stretta e molto buona. Ovviamente se dovessero emergere problemi saremo pronti a impegnarci e a trovare una soluzione, come delle modifiche mirate", ha affermato il commissario designato all’Economia, Valdis Dombrovskis, nella sua audizione di conferma al Parlamento europeo, rispondendo al deputato del Movimento 5 stelle (The Left) Gaetano Pedullà.

E ancora: "Sulla struttura della Commissione, lavorerò al Piano di ripresa e resilienza con il vicepresidente esecutivo Raffaele Fitto, come ora ad esempio sto lavorando come vicepresidente esecutivo con il commissario Paolo Gentiloni, e in cinque anni di lavoro e meno di quattro anni di Fondo per la ripresa e la resilienza non abbiamo avuto scontri, abbiamo lavorato in spirito collegiale, abbiamo trovato soluzioni ed è in questo spirito che intendo continuare questo lavoro", ha aggiunto in merito alla collaborazione con Raffaele Fitto.