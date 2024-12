Donald Trump minaccia la Ue, "dazi senza fine": il nodo di petrolio e gas

20 dicembre 2024 a

a

a

Il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato l’Unione europea di applicare dazi "senza fine" se non acquisterà petrolio e gas su larga scala dagli Usa. Lo ha dichiarato in un post su Truth Social. "Ho detto all’Unione europea che deve controbilanciare l’enorme deficit commerciale con gli Stati Uniti con acquisti su larga scala del nostro petrolio e gas. Altrimenti, saranno dazi senza fine!!!". Nel post del presidente eletto la parola dazi in inglese (’tariffs’) è scritta tutta in maiuscolo.

Intanto in Italia la sinistra dimostra di non aver ancora digerito la batosta elettorale statunitense. "Dopo la vittoria di Trump ho notato un cambio di toni, più aggressivi. Ieri le ho detto alla Camera di scendere al ring. Ma forse è perché deve coprire i suoi fallimenti, le mancate risposte sul terreno economico e sociale". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, parlando con Repubblica e riferendosi alla premier Giorgia Meloni. "Le destre - ha aggiunto - sono abili ad alimentare i problemi e costruire il consenso sulla paura generata da quei problemi. Senza mai risolverli. I nazionalismi infatti hanno sempre prodotto una sola cosa: la guerra. E le destre si rafforzano con la paura che la guerra suscita. Ma chi ha festeggiato Trump smetterà presto quando si accorgerà che la sua politica protezionista si riverserà sulle nostre imprese e sui lavoratori".

Cena a casa Trump: l'ospite che fa rosicare la sinistra, chi c'è a tavola col presidente

Secondo Schlein "il governo Meloni si fa dare la linea da Musk" e "il nostro obiettivo è porre fine a questo governo il prima possibile" perché i "nazionalismi hanno solo portato una cosa: la guerra. E le destre si rafforzano con la paura che la guerra suscita".