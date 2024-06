Su Radio Zeta dal 29 giugno la classifica artisti esordienti in Top 100 Album Fimi

28 giugno 2024 a

a

a

Grazie alla preziosa collaborazione tra Radio Zeta e FIMI, a partire dal 29 giugno, fino all’appuntamento con il Radio Zeta Future Hits Live 2024 a Verona, ogni sabato dalle 12.35 alle 13.00 scopriremo gli artisti italiani esordienti presenti di settimana in settimana nella Top 100 Album di Fimi e sarà Rossella Lo Faro (Responsabile comunicazione FIMI), ad annunciare ogni sabato il più alto in classifica.

APPUNTAMENTO IL 4 SETTEMBRE ALL’ARENA DI VERONA CON FIMI

Durante la serata del 4 settembre 2024 del Radio Zeta Future Hits Live, verrà assegnato il premio "Radio Zeta Future Hits Live 2024 – FIMI", che sarà consegnato all’artista italiano esordiente con l’album entrato più in alto nella classifica Top of the music by FIMI/GfK nell’anno (agosto 2023 – agosto 2024).