Nasce CONSULTAXI: La Nuova Voce dei Tassisti Italiani

CONSULTAXI, il nuovo sindacato dedicato ai tassisti italiani, è lieto di annunciare la sua costituzione e l'inizio delle attività. CONSULTAXI nasce con l’obiettivo di fornire una rappresentanza moderna ed efficace, pronta a rappresentare gli interessi della categoria dei tassisti nel quadro delle nuove dinamiche e regole di ingaggio, in tutto il territorio nazionale.

CONSULTAXI è frutto dell’iniziativa di due importanti cooperative, Radiotaxi 028585 e Radiotaxi 066645, da sempre impegnate nella facilitazione dell’interconnessione tra domanda e offerta del servizio di trasporto taxi, nel quadro di una promozione degli interessi tanto dei tassisti che dell’utenza. Queste cooperative, hanno già dato prova del loro impegno in questo senso con la creazione di InTaxi, l'app leader del settore che rappresenta oggi una risorsa indispensabile per i tassisti italiani e per i loro utenti grazie alla sua copertura territoriale e all’alto tasso di utilizzo.

CONSULTAXI vuole così affiancarsi alle altre strutture sindacali esistenti, con l’intento di introdurre una voce nuova nei tavoli di discussione e aspira ad innovare l’attività di rappresentanza sindacale anche ampliando il panorama degli interlocutori. Tra i suoi obiettivi principali vi è certamente la tutela dei diritti dei tassisti attraverso le tradizionali leve sindacali ma anche campagne di comunicazione e altre iniziative mirate alla promozione e alla difesa della categoria in quanto tale, migliorandone l’immagine oggi troppo spesso distorta da una narrazione unilaterale e spesso interessata.