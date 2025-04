Serie A, in casa del Parma l'Inter non va oltre il pareggio

L'Inter non va oltre il pareggio (2-2) in casa del Parma nel match valido per la 31/a giornata di Serie A e sale a +4 sul Napoli, impegnato lunedì sera nel posticipo contro il Bologna. Nerazzurri avanti al 15' con un tiro angolato di Darmian che scheggia il palo e finisce in rete, prima dell'intervallo raddoppio di Thuram che supera Suzuki in maniera rocambolesca con un tocco sporco che finisce in rete. Gli emiliani però reagiscono e nella ripresa, nel giro di dieci minuti, segnano due gol con una conclusione da fuori area di Bernabè al 15' e con la zampata di Ondrejka al 24', su decisiva deviazione di Acerbi. Il forcing finale dei nerazzurri non produce risultati, anzi è il Parma a sfiorare il colpaccio nel finale con un tiro a lato di Pellegirno. Con questo risultato gli emiliani avanzano a 27 punti, momentaneamente a +4 sulla zona retrocessione.