L'Eredità, débâcle per "Mister 275mila": su cosa scivola

Gabriele ci riprova, ma questa volta senza successo. Il supercampione de L'Eredità non vince la puntata di sabato 5 aprile su Rai 1. D'altronde il concorrente della provincia di Massa Carrara ha guadagnato già 275mila euro. Non a caso dai telespettatori è soprannominato "Mister 275mila". Non solo, perché in molti hanno detto che "Gabriele è più bravo degli autori".

Eppure nell'ultima puntata il campione non è riuscito ad azzeccare la soluzione del gioco finale, la Ghigliottina. "Oggi gliela hanno data impossibile avendo già 275k all'attivo", fa notare qualcuno mentre altri sottolineano: "Non ci sarei mai arrivato", "Bravo ugualmente".

Tra le parole a cui doveva trovare una soluzione unica: interessante, carattere, questione, problema e vino. Il giovane punta sul termine "soluzione", ma si tratta della risposta sbagliata. Quella giusta è "aspetto". Insomma, questa volta il supercampione scivola su "aspetto", ma i telespettatori sono più che convinti che la sua presenza nel programma non finirà qua.

Oggi gliel hanno data impossibile avendo già 275k all attivo #leredita — Manco Damilano (@DamilanoManco) April 5, 2025