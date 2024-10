Raluca Vatavu è la prima donna Digital Business Angel italiana

02 ottobre 2024 a

Ha iniziato a studiare i nuovi paradigmi di comunicazione e finanza nel lontano 2016 intuendo le enormi potenzialità di interazione tra la tecnologia Blockchain, l’Arte ed i social network: tutti con il comune denominatore della generazione Z che aveva bisogno di nuove linee di comunicazione ma anche di nuovi obbiettivi e sogni da realizzare. Raluca ha quindi sempre investito in ciò che parlava nuovi linguaggi a nuove generazioni. Il suo percorso di early adopter parte sempre dalla sperimentazione in prima persona di un’idea, di un concetto, di una visione che deve essere realizzata: è così che ha pensato quando il giorno 06.04.2020 in pieno lockdown ha fondato da un notaio a Brescia la Stardust Records srl (la prima società in Italia che ha unito il mondo degli influencer alla musica ed al marketing attraverso un format “la Stardust House” divenuto modello operativo ed allo stesso tempo trampolino di lancio per moltissimi influencer). Qui Raluca ha investito le proprie risorse vedendo nei visionari ed ideatori del progetto le figure che avrebbero realizzato una nuova forma di marketing. La sua attitudine si realizza sempre attraverso la creazione di un solido gruppo di esperti nel settore delle tecnologie e soprattuto della legalità ad esse applicabile, per creare innovazione anche sotto il profilo dei business model e della loro compliance rispetto alle norme.

E’ stato così con la prima tokenizzazione in Europa di una statua di proprietà della società Seven art srl): operazione nella quale ha unito la potenza amplificativa dell’influencer marketing alla proposta artistica. In piazza Gae Aulenti a Milano il 15 aprile 2022 (Giornata Mondiale dell’Arte) ha presentato il progetto di lancio di un iconico nft realizzato in collaborazione con gli Urban Theory (ballerini influencer che all’epoca avevano avuto oltre 3,2 miliardi di visualizzazioni) e l’emissione dei 2085 token che attribuivano diritti ai titolari sulla rivendita futura della statua nonché sui servizi emessi da Seven Art, il primo Marketplace al mondo www.sevenart.eu da lei fondato.

Qui si possono comprare e vendere opere d’arte anche in criptovaluta con la tracciabilità in blockchain di tutte le transazioni relative alle opere compravendute, in modo da offrire il più alto livello di trasparenza mai raggiunto nella storia dell’economia legata al mondo dell’arte. Il Marketplace rappresenta un nuovo ambiente per artisti, collezionisti ed appassionati dove vengono eseguiti anche servizi di decriptazione e dove, ancora una volta, si vuole portare l’innovazione al centro del messaggio: si possono anche tokenizzare le opere d’arte! Ma forse la sintesi perfetta delle proprie idee viene trovata dalla signora Vatavu nel prodotto diamond wallet: qui la sua società è riuscita a inserire in un diamante l’accesso al wallet del titolare di rappresentazioni digitali di valore (cripto valute ed nft): estetica e mondo finanziario si incontrano in un connubio straordinariamente affascinante.

L’ultimo progetto lanciato da pochissimo è il primo portale web in Italia che consentirà di reperire proposte immobiliari da acquistare in criptovaluta anche attraverso singole frazioni.

La sua qualifica di Angel investor si è consolidata anche nella forma più elevata di opinion leader ed influencer in grado di creare connessioni tra i progetti nei quali crede ed i fondi di private equity: qui Raluca non investe solo personalmente, ma oggi è anche punto di riferimento per altri super investor. Un esempio è il nuovo progetto di Simone Giacomini (co-founder di Stardust) denominato Bazr dove alcuni fondi di private equity sono stati sensibilizzati all’investimento proprio dalla dott.ssa Vatavu. Questi risultati si raggiungono solo portando conoscenza ed education. The Token srl società nella quale ha investito ha infatti eseguito moltissimi corsi di formazione sulla Blockchain: uno di questi al direttivo del Fondo Pensione BCC che attualmente conta oltre 13.000 iscritti ed un patrimonio gestito di circa 4 miliardi di euro.