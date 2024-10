Champions League su Rtl102.5: la radiocronaca delle italiane. Ecco i match del 22 e 23 ottobre

21 ottobre 2024 a

RTL 102.5, la prima radiovisione d’Italia, ha acquisito i diritti per la trasmissione in radiocronaca integrale di tutte le partite delle squadre italiane partecipanti alla UEFA Champions League, l'evento calcistico europeo più atteso e seguito dagli appassionati di tutto il mondo.



LE PARTITE DI MARTEDI 22 OTTBRE 2024 IN DIRETTA SU RTL102.5

* Milan - Bruges alle 18:45 con la radiocronaca di Massimo Caputi – Nicolò Pompei – Fulvio Giuliani (in studio)

* Juventus – Stoccarda alle 21:00 con la radiocronaca Paolo Pacchioni

* Aston Villa – Bologna alle 21 con Andrea Salvati – Fulvio Giuliani (in studio)

LE PARTITE DI MERCOLEDI’ 23 ottobre 2024 IN DIRETTA SU RTL102.5

* Atalanta – Celtic alle 18:45 con la radiocronaca Massimo Caputi – Nicolò Pompei – Tommaso Angelini (in studio)

* Young Boys – Inter alle 21:00 con la radiocronaca Paolo Pacchioni – Tommaso Angelini (in studio)