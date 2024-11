ROMA: MARCIA DELL'ISTITUTO “ZAVERIA CASSIA” CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. DOCENTI E STUDENTI GUIDERANNO LA MANIFESTAZIONE NELLE STRADE DI SAN BASILIO

21 novembre 2024 a

Una marcia contro la violenza sulle donne si svolgerà lunedì 25 novembre nelle strade del quartiere di San Basilio a Roma. L’iniziativa è promossa dall’Istituto Comprensivo Paritario “Zaveria Cassia”, struttura scolastica gestita dalla cooperativa Kairos, che intende così aderire per il secondo anno consecutivo alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne promossa dall’Onu sin dal 1999. La manifestazione, a cui sono state invitate autorità locali civili e religiose, sarà aperta a tutti i cittadini del quartiere. Prenderà il via alle ore 10 dalla sede dell’Istituto in via Corridonia 40 e percorrerà via Recanati, via Treia, via Corinaldo, via Loreto, via Morrovalle (con sosta al parco della Balena per un momento di preghiera e riflessione) e rientro da via Corridonia. Nei giorni precedenti alla marcia, gli studenti del “Zaveria Cassia” parteciperanno anche a laboratori e attività didattiche in classe per approfondire il significato di questo gesto e riflettere sull'importanza di combattere la violenza di genere.

“Crediamo fortemente che questa iniziativa, oltre ad essere un momento di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, abbia anche un profondo valore educativo”, dichiara Alessandro Capponi, presidente della cooperativa Kairos. “Siamo infatti convinti che la lotta contro la violenza sulle donne debba partire da una sana educazione alla relazione sociale e all’affettività, che pone le sue radici fin dalla fanciullezza. Questa iniziativa, del resto, si inquadra favorevolmente nel percorso che la nostra azienda ha intrapreso da tempo, ottenendo anche la certificazione sulle misure per garantire la parità di genere nel contesto lavorativo. Intendiamo dunque sensibilizzare non solo i nostri alunni, ma anche l’intera comunità locale di San Basilio, promuovendo una cultura basata sul rispetto reciproco e sulla solidarietà”.

Parallelamente a questa marcia, l’Istituto “Zaveria Cassia” ha anche organizzato per sabato 23 novembre un Open Day, che si svolgerà dalle ore 9:30 alle 12:30, per presentare a famiglie e genitori le attività e i programmi dei vari servizi educativi attivi attualmente, che riguardano l’asilo nido, la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado con indirizzo musicale, per un totale di circa 150 iscritti per l’anno scolastico 2024-25