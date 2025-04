Fango su Jannik Sinner, la rabbia della madre di Rune: "Basta falsità"

E da qui, feroci, sono scattate le polemiche, sia da parte dei tifosi di Sinner sia da quelli più legati ad altri tifosi. Tanto che mamma Rune è intervenuta immediatamente per smentire la notizia, sostenendo di non essere sue parole, e lanciando un appello affinché non vengano più pubblicate false dichiarazioni sul suo conto.

"Basta diffondere costantemente informazioni false!", ha poi scritto Aneke sotto il post incriminato. In difesa della tesi della madre di Rune ci sono delle recenti affermazioni in cui ha preso le difese di Sinner sul caso Clostebol.

"Se prendete un po' di informazioni sul Clostebol, vedrete quanto sia spaventosamente facile trasferirlo da persona a persona se utilizzato da terzi", aveva detto sulla vicenda. Che siano scaturite dunque da un account falso e per nulla legato alla mamma di Holger Rune?

Holger Rune's Mother Aneke on Sinner's doping saga:



"How convenient that the ban was timed perfectly between two grand slams. There was definitely some settlement between the player's team and WADA. I feel my son Holger was robbed of AO this year." pic.twitter.com/zrKp5IZS34