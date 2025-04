Supermedia Youtrend, imbarazzo per la sinistra: "18 punti di distanza"

Cresce invece il Movimento 5 Stelle che segna un +0,3 per cento e si piazza al 12,1. Buone notizie anche per la Lega che totalizza un 8,8 per cento (+0,2), per Verdi/Sinistra 6,2 (+0,1), ma anche Italia Viva 2,4 (+0,1). Cifre che fanno totalizzare al centrodestra un 47,9 (-0,8), al centrosinistra 30,7 (-0,2), al M5S 12,1 (+0,3) e al Terzo Polo 5,2 (-0,1). In ogni caso il calo di FdI non è legato a una flessione dei consensi. Bensì - sottolinea la Supermedia - "a un particolare sondaggio che si discosta molto, in gergo si dice ’outlier’ (anomalo), dagli altri". Lo stesso discorso potrebbe valere anche per l’altro dato interessante, cioè il ritorno sopra il 12 per cento di M5s.