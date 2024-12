Nasce Drink on Mars: la nuova visione di Edoardo Freddi per le bevande del futuro

04 dicembre 2024 a

Castiglione delle Stiviere, 3 dicembre 2024. Dopo aver profondamente innovato l’approccio alla commercializzazione del vino sui mercati esteri con Edoardo Freddi International (EFI), Edoardo Freddi è pronto a conquistare nuovi orizzonti con il lancio di Drink on Mars, la sua nuova società dedicata al settore delle nuove bevande emergenti e spin off di EFI. Innovazione, visione e una profonda conoscenza del settore sono gli ingredienti alla base di questo progetto, pensato per rispondere alla crescente domanda globale di bevande innovative come chill drinks e ready-to-drink. Drink on Mars promette di ridefinire gli standard del mercato, seguendo la scia del successo internazionale che ha reso Freddi un protagonista indiscusso nel panorama del vino mondiale.



Drink on Mars si propone come un punto di riferimento per la distribuzione e commercializzazione di prodotti come chill drinks, acqua, soft drinks e ready-to-drink nei mercati esteri. Questi settori stanno vivendo un vero e proprio boom, trainati da una crescente domanda globale. Solo nel 2023, il mercato delle bevande analcoliche è cresciuto del 4,9%, con una proiezione di valore di mercato che dovrebbe raggiungere i 1.134 miliardi di dollari entro il 2027. Tra i mercati più performanti spiccano Stati Uniti, Cina, e l'Europa, dove l’interesse per i ready-to-drink è aumentato del 7% nell'ultimo anno.



“Sono affascinato dalla continua evoluzione del settore beverage,” afferma Edoardo Freddi. “Con Drink on Mars, vogliamo non solo rispondere alle nuove tendenze, ma anche anticiparle, offrendo una gamma di prodotti che rispecchia le aspettative di un consumatore moderno, sempre più attento alla qualità e alla praticità. Nel 2025 entreranno nel portfolio di Drink on Mars almeno 5 nuove aziende, così da rispondere alle diverse richieste del mercato.” La creazione di Drink on Mars segna una svolta importante per Edoardo Freddi, confermando la sua capacità di adattarsi ai cambiamenti del mercato e di espandersi in settori complementari con la stessa passione e dedizione che ha contraddistinto il suo percorso nel mondo del vino.