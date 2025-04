Massimo Cacciari stronca Schlein: "Tornare nel Pd? A far che?"

Gli sconti, come sempre, stanno a zero. E Massimo Cacciari torna a picchiare durissimo contro la sinistra in generale e contro il Pd in particolare, la figura nel mirino è quella di Elly Schlein.

Il tutto in una intervista concessa alla Stampa, dove le prime bordate sono contro Fausto Bertinotti, nel mirino per il suo suggerimento alla sinistra di tornare "radicale". Per Cacciari "bisogna capire cosa intendiamo per radicale. Radicale come è stato Bertinotti, ovvero far fallire ogni più timido tentativo prima ancora che iniziasse? Se per essere radicali s’intende questo, allora vabbè… Radicali vuol dire essere radicali nei progetti, nei programmi, nella serietà politica, nella serietà strategica. Non fare un po’ di casino e manifestazioni", spara ad alzo zero il filosofo ed ex sindaco di Venezia.

Si parla poi dei venti di guerra e dei tentennamenti del Pd sul riarmo. "Come fa la sinistra a pensare di essere sinistra seguendo una politica di riarmo? Rispetto a quello che sta avvenendo, rispetto alla posizione americana, noi seguiamo von der Leyen con il riarmo, buttando via mille miliardi per riarmare chi? La Germania? Siamo alla follia", si scatena Cacciari.

Strepitoso quando, successivamente, gli chiedono se un suo ritorno nel Pd è possibile: lei con il Pd c'entra qualcosa o è proprio fuori? Non ci rientrerebbe per nessun motivo? Tranchant la risposta: "A far che?". Tre singole paroline che hanno l'effetto di un missile terra-aria contro Schlein.

Infine, ancora un siluro. Sempre contro i dem. "Ma la sinistra non ha mai avuto bisogno di me neanche prima, neanche il Pci! Quindi non c’è proprio problema – conclude sarcastico – soltanto che una volta pensavo che ci potesse essere ancora un, come dire, un qualche terreno che magari qualcosa accoglieva. Adesso proprio... mi sono perfettamente disperato, quindi sono tranquillissimo", conclude un incontenibile Cacciari.