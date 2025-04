Fabio Capello, la verità sulla lite con Cassano: "L'imitazione non c'entra..."

Domani, domenica 6 aprile, andrà in scena uno dei classici intramontabili del calcio italiano: Roma-Juventus. Una sfida ricca di storia, rivalità e significato. In ballo, ora, c'è una difficilissima corsa, per entrambe, per un posto nella prossima Champions League. E a dire la sua prima del big match ci pensa Fabio Capello, grande ex di entrambe le squadre.

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, parte dalla Roma e da un episodio legato al suo arrivo sulla panchina giallorossa: "Ricordo come arrivai alla panchina della Roma. Un giorno incontro Luciano Gaucci, che mi disse: Fabio, perché non vai ad allenare la Roma? Gli dico che non ho il numero di Sensi e me lo dà subito lui. Poi con Sensi ci siamo trovati su tutto. Al di là dello scudetto, a Sensi sarò sempre grato per quando portò me e mia moglie a cena in Vaticano. Però, mi spiace non averlo salutato quando ho lasciato la Roma per andare alla Juventus. È successo tutto velocemente: non mi sentivo più felice in giallorosso e quando i bianconeri mi hanno chiamato ci siamo accordati da un giorno all’altro".