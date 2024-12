Cortina Fashion Weekend: Franz Kraler, un'anteprima di lusso per le Olimpiadi 2026 

06 dicembre 2024 a

Con l'avvicinarsi delle Olimpiadi invernali del 2026, Cortina d'Ampezzo si prepara ad essere il centro dell'attenzione mondiale. Franz Kraler, iconico department store delle Dolomiti, anticipa l'entusiasmo olimpico con un'apertura invernale all'insegna del glamour e dell'innovazione. Protagoniste del Fashion Weekend saranno le nuove collezioni di una selezione esclusiva di brand che uniscono lusso e performance, per uno stile alpino sempre di tendenza

Temporary Store BOGNER da Franz Kraler in Corso Italia 88 : Eleganza e Prestazione sulle Piste

In Corso Italia 88, un nuovo temporary store di Bogner porta in scena l’essenza dell’athluxury. Dal 1932, il marchio tedesco coniuga tradizione sartoriale e funzionalità tecnica, ridefinendo il concetto di eleganza sportiva. Tessuti tecnologicamente avanzati, linee moderne e dettagli ricercati caratterizzano una collezione amata da uomini e donne, perfetta per chi cerca prestazioni eccellenti senza rinunciare allo stile.

Elisabetta Franchi Chalet: Glamour alpino

In Corso Italia 119, all’interno del multibrand Franz Kraler dedicato alle collezioni moda donna, uno speciale corner allestito per le festività natalizie presenta la collezione “Chalet” di Elisabetta Franchi. Una capsule esclusiva che celebra il fascino degli chalet montani e l’eleganza degli sport invernali. I capi, che combinano materiali tecnici con design femminili e contemporanei, incarnano una fusione perfetta tra praticità e raffinatezza. Dai completi per lo sci ai look après-ski, “Chalet” rappresenta un manifesto di eleganza funzionale dedicato alle donne moderne.

Ferragamo Winter Escape: Tradizione e Magia Festival

Ferragamo presenta in esclusiva per Franz Kraler un corner ispirato al tema Wunderkammer - L’Armadio delle Meraviglie” e una installazione esterna alta oltre tre metri illuminata a festa ispirata al celebre balletto “The Nutcracker” con uno schiaccianoci gigante color oro, grandi pacchi regalo rosso Ferragamo e una moltitudine di dolci natalizi. Il corner Ferragamo - dedicato alle creazioni femminili - propone una selezione di capi da sera in nero, rosso borgogna e rosso, in leggeri tessuti trasparenti, jersey, decori di piume.La vasta selezione degli accessori comprende l’iconica borsa Hug in lana merinos, perfetta per la montagna, la nuova Hug soft, più informale e morbida, la Hug pouch in pelli laminate o in paillettes per le serate di festa, boots bianchi e mocassini, prodotti che parlano dell’Heritage Ferragamo e coniugano design e artigianalità, valori del Made in Italy.

Napapijri : THE ARCHIVE PROJECT ARRIVA DA FRANZ KRALER

Nata sulle Alpi, ma perfettamente a suo agio nella cornice dolomitica di Cortina d' Ampezzo, dal 5 dicembre Napapijri approda nei sofisticati spazi di Franz Kraler per continuare a raccontare The Archive Project con un corner dedicato all'interno della boutique e un allestimento outdoor. Rievocando alcuni capi classici degli anni '90 e dei primi anni 2000 con un design contemporaneo e materiali pregiati, The Archive Project parla con uguale intensità all'anima outdoor e a quella urbana del brand. La giacca Skidoo originale mantiene la sua silhouette distintiva e it tessuto Cordura®, offrendo una vestibilità baggy e finiture in lana Merino mentre lo Yupik fleece, uno dei capi più amati e riconoscibili di Napapijri, rinasce in curly wool certificata RWS.