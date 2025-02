Classici italiani rivisitati in chiave moderna: come indossare un trench in stile milanese?

27 febbraio 2025 a

a

a

Il trench coat è uno di quei capi senza tempo che non smette mai di essere attuale. Nato come impermeabile militare, nel corso degli anni è diventato un simbolo di eleganza e praticità, adattandosi ai cambiamenti della moda senza perdere il suo fascino intramontabile. Ma come reinterpretarlo in chiave moderna e, soprattutto, in perfetto stile milanese? Ecco alcuni suggerimenti per essere cool e alla moda.

Il trench e l'eleganza discreta di Milano

Nel 1800, due aziende inglesi, Burberry e Aquascutum, rivendicano l’invenzione del tessuto impermeabile utilizzato per il trench. Da allora questo capo di abbigliamento è diventato un vero e proprio must-have di cui non se ne può più fare a meno, perché nella sua semplicità rende l'outfit singolare. A contribuire al suo successo è stato anche il Cinema. Humphrey Bogart in Casablanca, Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany, sono solo due dei nomi celebri che lo hanno indossato nel secolo scorso. Tra i cappotti donna , il trench è un capo versatile da sfoggiare in molteplici occasioni, sempre con un tocco di raffinatezza sobria. E a proposito di questo impermeabile chic e versatile, non si può non citare Milano, la capitale italiana della moda, che riflette lo stile meneghino nel suo essere sofisticato e minimal. Il trench in stile milanese, caratterizzato da linee pulite e vestibilità impeccabile, è la perfetta sintesi tra classe e funzionalità. Con la giusta scelta di modello, colori e abbinamenti, questo capo iconico può trasformarsi in un alleato prezioso per affrontare con stile ogni stagione e ogni occasione. Insomma, per chi ama l'eleganza discreta ma sempre impeccabile, il trench non può mai mancare nel guardaroba.

Come scegliere il modello perfetto?

Per un look contemporaneo, il trench in stile milanese si distingue per linee pulite e tessuti di alta qualità. I colori classici come beige, cammello e nero rimangono un must, ma le tonalità neutre, come il grigio fumo o il verde oliva, possono essere alternative interessanti. I dettagli fanno la differenza: meglio optare per un modello strutturato con spalle ben definite e una cintura che sottolinei il punto vita, creando una silhouette armoniosa e ben bilanciata.

Abbinamenti per un look impeccabile

Indossare un trench in stile milanese significa bilanciare eleganza e funzionalità. Ecco alcune idee di abbinamento: Per un look da ufficio, abbina il trench a un tailleur dal taglio sartoriale, preferibilmente nei toni neutri. Completa il look con una borsa minimalista e un paio di décolleté slingback o mocassini con tacco basso. Se avete voglia di vestire casual chic, per un outfit perfetto per il tempo libero, indossa il trench con un paio di jeans a sigaretta, un dolcevita in cashmere e delle sneakers di design. Per una serata o un evento all'insegna dell'eleganza, un'idea vincente potrebbe essere quella che vede un trench lungo sopra un abito midi in seta o velluto, abbinato a stivaletti a punta, décolleté o mocassini. Questo look dona un tocco sofisticato, ideale per una cena o un evento speciale.

Scegli gli accessori giusti

Per valorizzare il trench in chiave moderna, gioca sull'uso degli accessori, che hanno un ruolo chiave. Occhiali da sole dalle linee geometriche, una borsa a mano strutturata e bijoux minimal completano il look senza appesantirlo. In inverno, un foulard di seta legato al collo o un cappello in feltro aggiungono un tocco di ricercatezza.