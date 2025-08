Collegio Ghisleri, ecco il nuovo bando di ammissione: che cosa cambia

La riforma delle modalità di accesso alla Facoltà di Medicina, promossa dal ministro Bernini e in vigore con il prossimo anno accademico, rappresenta un passaggio importante per l’intero sistema universitario italiano. Il nuovo semestre filtro supera il modello selettivo fondato su un test unico, introducendo un nuovo percorso articolato e formativo, che ha lo scopo di superare molte delle distorsioni – anche legate alla scelta di percorsi scolastici non sempre coerenti rispetto alle richieste del vecchio test di Medicina – che il precedente processo selettivo comportava.

In generale, l’Università, in questi anni, sta vivendo cambiamenti significativi e profondi, ed è giusto pensare a nuove soluzioni e individuare tutte le possibili modalità di accompagnamento e sostegno. Il Collegio Ghislieri, collegio universitario privato di merito fondato nel 1567 e operante a Pavia, ha voluto accompagnare questa innovazione offrendo un sostegno concreto agli studenti che sceglieranno di affrontare il semestre filtro all’Università di Pavia. Con il nuovo bando di ammissione, abbiamo previsto che chi si iscriverà al semestre filtro e supererà il concorso al Collegio sarà ammesso come alunno a tutti gli effetti. A questi studenti offriremo un programma di accompagnamento specifico: corsi integrativi, tutorato, seminari, mentorship e supporto motivazionale, pensati per aiutarli ad affrontare nel modo più consapevole ed efficace il nuovo percorso.