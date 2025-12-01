ZEST S.p.A., CONCLUSO IL PERIODO DI OFFERTA IN OPZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE

Zest S.p.A., società quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana (la “Società” o l’“Emittente”) – rende noto che in data odierna si è concluso il Periodo di Offerta (come di seguito definito) destinato agli azionisti Zest delle massime n. 37.373.710 nuove azioni (le "Nuove Azioni"), rinvenienti dall'aumento di capitale deliberato in data 28 ottobre 2025 dall'Assemblea degli azionisti della Società, con termini e condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione in data 5 novembre 2025 (l'"Aumento di Capitale"). Decorso il periodo di offerta in opzione (il "Periodo di Offerta"), iniziato in data 10 novembre 2025 e conclusosi in data odierna, 27 novembre 2025, sono stati esercitati n. 117.430.893 diritti di opzione ("Diritti di Opzione") per la sottoscrizione di n. 27.309.510 Nuove Azioni, pari a circa il 73% delle Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari a circa Euro 3,3 milioni.

Inoltre, si ricorda che al fine di garantire la quadratura del rapporto di opzione, n. 42 Diritti di Opzione sono stati rinunciati dal socio Marco Gabriele Gay. Si ricorda che la Società, come comunicato in data 21 novembre u.s. e 5 novembre u.s., ha ricevuto alcuni impegni di sottoscrizione per complessivi massimi Euro 1,490 milioni da parte di attuali azionisti, da eseguire mediante l'esercizio dei propri diritti o la sottoscrizione di eventuali azioni rimaste inoptate. Nell'ambito dell'offerta in opzione, tali soggetti hanno sottoscritto, complessivamente, n. 7.475.990 Nuove Azioni (pari a circa il 20% delle Nuove Azioni), per un controvalore pari a circa Euro 897.119. Si ricorda inoltre che, in aggiunta agli impegni di sottoscrizione delle azioni eventualmente rimaste inoptate al termine dell'Offerta in Borsa sopra ricordati, ciascuno dei soci StarTIP S.r.l. e WebWorking S.r.l. ha manifestato l'interesse, a propria insindacabile discrezione, a sottoscrivere azioni che dovessero rimanere inoptate al termine dell'Offerta in Borsa fino a un controvalore massimo di, rispettivamente, Euro 800.000 e Euro 180.000 e comunque nei limiti di un quantitativo tale da non far sorgere alcun obbligo di offerta pubblica di acquisto.

I rimanenti n. 43.276.060 diritti di opzione non esercitati durante il Periodo di Opzione (i "Diritti Inoptati"), che danno diritto alla sottoscrizione di massime n. 10.064.200 Nuove Azioni, pari a circa il 27% delle Nuove Azioni, per un controvalore massimo complessivo pari a circa Euro 1,2 milioni, saranno offerti in Borsa da Zest, per il tramite di Intermonte SIM S.p.A., ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del codice civile, nelle sedute del 1 dicembre 2025 e del 2 dicembre 2025, salvo chiusura anticipata in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati (l'"Offerta in Borsa"). I Diritti Inoptati saranno offerti su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Euronext Milan"), con codice ISIN IT0005674582. Nel corso della seduta del 1 dicembre 2025 sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati e nella seduta del 2 dicembre 2025 saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nella seduta precedente. I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni, al prezzo di Euro 0,12 per ciascuna Nuova Azione.

L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.: (i) entro e non oltre il 2 dicembre 2025, con pari valuta, nel caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente a seguito della vendita integrale dei Diritti Inoptati nella seduta del 1 dicembre 2025, o (ii) entro e non oltre il 3 dicembre 2025, con pari valuta, nel caso in cui i Diritti Inoptati non siano integralmente venduti nella prima seduta e l'Offerta in Borsa si chiuda il 2 dicembre 2025. Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati con disponibilità in pari data. Le ulteriori informazioni relative all'Aumento di Capitale e al prezzo di offerta sono disponibili al pubblico presso la sede legale della Società in Roma, Via Marsala 29h e sul sito Internet della Società (zestgroup.vc/it/investor-relations/aumento-di-capitale).

Si segnala che, ai sensi dell'art. 89 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, verrà pubblicato un avviso, analogo a questo comunicato, sul quotidiano Avvenire, nonché reso disponibile sul sito internet della Società (zestgroup.vc/it/investor-relations/aumento-di-capitale) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info", contenente l’indicazione del numero dei Diritti Inoptati e delle date in cui l’offerta sarà effettuata. Si segnala inoltre che sarà reso disponibile, nei termini di legge, il Key Information Document (KID) predisposto ai sensi del Regolamento UE n. 1286/2014 per i Diritti Inoptati, ISIN IT0005674582. La Società è assistita da DLA Piper in qualità di consulente legale. Intermonte agisce in qualità di Placement Agent. Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.zestgroup.vc e sul meccanismo di trasmissione e stoccaggio 1info (www.1info.it).