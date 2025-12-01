Libero logo
Garlasco
Famiglia nel Bosco
Ucraina-Russia
Hub Energia

IL 5 DICEMBRE IL “MILTON FRIEDMAN INTERNATIONAL PRIZE 2025” AL PRESIDENTE EDMUNDO GONZALEZ URRUTIA

lunedì 1 dicembre 2025
IL 5 DICEMBRE IL “MILTON FRIEDMAN INTERNATIONAL PRIZE 2025” AL PRESIDENTE EDMUNDO GONZALEZ URRUTIA

1' di lettura

L’Istituto Milton Friedman, Il Tempo e Students for Liberty annunciano ufficialmente la cerimonia di conferimento del Premio Internazionale Milton Friedman 2025 a Edmundo González Urrutia, Presidente eletto della Repubblica Bolivariana del Venezuela.

Il prestigioso riconoscimento, dedicato alla promozione della libertà, del libero mercato e dei diritti fondamentali, verrà assegnato nel corso di un evento pubblico che si terrà venerdì 5 dicembre 2025, alle ore 16:30, presso l’Auditorium dell’Ara Pacis a Roma.

A presentare l’incontro sarà Daniele Capezzone, Direttore del quotidiano “Il Tempo”. 

Il Premio Internazionale Milton Friedman rappresenta un momento di alto rilievo culturale e politico, volto a celebrare personalità che si distinguono per il loro contributo alla difesa dei valori liberali e all’avanzamento della libertà individuale ed economica nel mondo. Il Premio assume oggi un significato ancora più simbolico e storico, proprio considerando l’attuale situazione in Venezuela e la dinamica internazionale in costante evoluzione. 

ti potrebbero interessare

ITA Airways: “Viaggiare in tutti i sensi” nella rinnovata Hangar Lounge di Roma Fiumicino

ITA Airways: “Viaggiare in tutti i sensi” nella rinnovata Hangar Lounge di Roma Fiumicino

IN SCAMOSCIATO O IN PELLE PER LA CITTÀ ARRIVA IL POLACCHINO DI GRISPORT

IN SCAMOSCIATO O IN PELLE PER LA CITTÀ ARRIVA IL POLACCHINO DI GRISPORT

Politiche di sostegno e normative per il mercato dell’editoria, salvaguardando il valore costituzionale della libera informazione

Politiche di sostegno e normative per il mercato dell’editoria, salvaguardando il valore costituzionale della libera informazione

ZEST S.p.A., CONCLUSO IL PERIODO DI OFFERTA IN OPZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE

ZEST S.p.A., CONCLUSO IL PERIODO DI OFFERTA IN OPZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE