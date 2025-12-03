LE GIORNATE PROFESSIONALI DI CINEMA 2025-2026 PRESENTANO FILM E PROGRAMMI. E I BIGLIETTI D'ORO

Sorrento. Un appuntamento che diventa un osservatorio privilegiato, puntando al futuro di un cinema che deve vincere al box office. Il programma è vastissimo, e sicuramente il nostro cinema batterà Hollywood. Riunite nella tre giorni sorrentina, che diventa la capitale dell'industria audiovisiva, le grandi case cinematografiche sono capaci di condividere un'identità culturale che ha basi.lontane e potenti. Partendo da 01con il suo programma che offre storie importanti e comedy di alto livello. E Medusa con il ritorno di Checco Zalone che debutterà il giorno di Natale nei cinema con “Buen Camino”, per la regia di Gennaro Nunziante, con cui, si diceva, avesse avuto una discussione che li aveva allontanati. Invece, sono qui, più in gamba che mai, pronti ad un nuovo successo Oggi è in uscita il trailer che mertte in scena Zalone con il parrucchino, mentre abita in una villa milionaria e che ammette: Meglio essere ricco che povero...”Viste le prime immagini, credo che il suo film incasserà milioni di euro, anche perchè la sua assenza dal grande schermo in questi anni si è fatta sentire. Grande attesa anche per Timothèe Chalasmet in “Sogna in grande”, con Gwyneth Paltrov per la regia di Josh Safdie, una storia dove l'amore prende posto nella vita di Chalasmet. Vorrrei segnalare due film italiani che parlano d'amore e di coppie pronte a non definirsi tali. Diretto da Ludovica Rampoldi e interpretato da Pilar Fogliati e Adriano Giannini , Andrea Carpenzano e Valeria Golino, racconta un incontro casuale che cambierà la vita di due coppie.Nascerà una relazione clandestina che rischierà di farli perdere in un vortice senza ritorno. Altro film italiano che porta la firma di Massimiliano Bruno è “2 Cuori e 2 Capanne”, una commedia romantica dove al centro ci sono Alessandra e Valerio, lei molto indipendente, che non accetta la convivenza, lui, un uomo all'apparenza perfetto. E' la passione a travolgerli fino a quando non scoprono che lui è il preside della scuola, dove lei insegna: un bel guaio! Ancora alla ribalta Medusa che annuncia il documentario di Aldo, Giovanni e Giacomo “Attitudini: Nessuna”, quasi un atto d'amore che li riguarda da vicino, perchè nella vita, ritrovarsi dopo anni di successi è sempre un bel traguardo.“Agata Christian -Delitto sulle nevi”con Christian De Sica e Lillo Petrolio, è già un successo annunciato: insieme, sono fortissimi. Ma De Sica (che è sempre stato un grande attore), dal 2 gennaio sarà anche su Prime in “Gigolò per caso- seconda stagione”,con Pietro Sermonti e Sabrina Ferilli, nei panni di una guru del sesso. Tornando al grande schermo il 2026 è ricco di film e di belle storie grazie a Medusa e al suo Presidente Giampaolo Letta che ha sempre il coraggio e la capacità di saper scegliere i film che vincono. Torna anche Fausto Brizzi con “Quasi vera”, interpretato da Frank Matano, Laura Chiatti Rocio Munoz. “Cena di classe” per la regia di Francesco Mandelli con Hebert Ballerina, Beatrice Arnera, Nicola Nocella, e Ninni Bruschetta. Siani e Bisio ci riprovano con “Bentornati al Sud”, per raccontare una nuova storia divertente e profonda. Tornano anche Ficarra e Picone. Insomma, andate al cinema, è l0 svago più divertente ed emozionante. Domani, parleremo dei film hollywoodiani, anche per i più piccoli. Perchè il cinema va condiviso per entrare nelle storie e nelle atmosfere che ci regala.