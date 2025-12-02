Libero logo
Dossieraggio
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

ECCO I FILM PRESENTATI DA 01 IN USCITA

di Annamaria Piacentinimartedì 2 dicembre 2025
ECCO I FILM PRESENTATI DA 01 IN USCITA

1' di lettura

Sono tanti i titoli di 01, ed anche molto interessanti. Ve ne segnaliamo alcuni, tra cui:
“IL RUMORE DELLE COSE NUOVE ”, di Paolo Genovese, con Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Vittoria
Puccini, Stefano Accorsi, Edoardo Pesce, Claudio Santamaria, Lino Musella e Rolando Ravello.
“SCHERZETTO”, di Mario Martone, con Tony Servillo-
“NESSUN DOLORE”, con Valeria Golino, Alessandro Borghi e Valerio Mastrandrea.

“NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI 2026”, con Sabrina Ferilli, Alice Lupparelli.Tommaso Cassissa,
Gian Marco Tognazzi, Alice Maselli, e Adriano Moretti.
LE COSE NON DETTE”, di Gabriele Muccino., con Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio
Santamaria, Carolina Crescentini, Beatrice Savignani, e Margherita Pantaleo.
Due interpretazioni per Jasmine Trinca: “ILLUSIONE”, di Francesca Archibugi e
“L'ESTRANEA”, di Paolo Trippoli.
Torna al cinema anche il Maestro Pupi Avati con il film “IL TEPORE DEL BALLO”,con Massimo
Ghini, Isabella Ferrari, Giuliana De Sio, Bruno Vespa,Raoul Bova, Lina Sastri e Morena Gentile.

ti potrebbero interessare

DAL 17 DICEMBRE TORNA AL CINEMA “AVATAR FUOCO E CENERE” DI JAMES CAMERON

DAL 17 DICEMBRE TORNA AL CINEMA “AVATAR FUOCO E CENERE” DI JAMES CAMERON

Annamaria Piacentini
LE GIORNATE PROFESSIONALI DI CINEMA 2025-2026 PRESENTANO FILM E PROGRAMMI. E I BIGLIETTI D'ORO

LE GIORNATE PROFESSIONALI DI CINEMA 2025-2026 PRESENTANO FILM E PROGRAMMI. E I BIGLIETTI D'ORO

Annamria Piacentini
Economia digitale: un tesoro fiscale che l’Italia sta imparando a incassare

Economia digitale: un tesoro fiscale che l’Italia sta imparando a incassare

Turismo culturale, l’Italia riscopre le sue radici (e guarda anche all’Egitto)

Turismo culturale, l’Italia riscopre le sue radici (e guarda anche all’Egitto)