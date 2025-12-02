ECCO I FILM PRESENTATI DA 01 IN USCITA

Sono tanti i titoli di 01, ed anche molto interessanti. Ve ne segnaliamo alcuni, tra cui:

“IL RUMORE DELLE COSE NUOVE ”, di Paolo Genovese, con Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Vittoria

Puccini, Stefano Accorsi, Edoardo Pesce, Claudio Santamaria, Lino Musella e Rolando Ravello.

“SCHERZETTO”, di Mario Martone, con Tony Servillo-

“NESSUN DOLORE”, con Valeria Golino, Alessandro Borghi e Valerio Mastrandrea.

“NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI 2026”, con Sabrina Ferilli, Alice Lupparelli.Tommaso Cassissa,

Gian Marco Tognazzi, Alice Maselli, e Adriano Moretti.

LE COSE NON DETTE”, di Gabriele Muccino., con Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio

Santamaria, Carolina Crescentini, Beatrice Savignani, e Margherita Pantaleo.

Due interpretazioni per Jasmine Trinca: “ILLUSIONE”, di Francesca Archibugi e

“L'ESTRANEA”, di Paolo Trippoli.

Torna al cinema anche il Maestro Pupi Avati con il film “IL TEPORE DEL BALLO”,con Massimo

Ghini, Isabella Ferrari, Giuliana De Sio, Bruno Vespa,Raoul Bova, Lina Sastri e Morena Gentile.