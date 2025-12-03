Consenso, l’etichetta inclusiva ora punta al Parlamento

Il progetto “Consenso”, l'iniziativa di etichettatura inclusiva ideata dall'agenzia di comunicazione Cenacoli in collaborazione con oscarwine, compie due anni e si rilancia con importanti novità. L'obiettivo primario è portare avanti la richiesta al Parlamento di rendere obbligatorio l'uso di QR code narranti accessibili ai non vedenti su tutti i prodotti alimentari, ampliando l’utilizzo del braille. Consenso è un'etichetta speciale che indica in braille il nome dell'azienda vinicola e segnala la presenza di un QR code.
“Inquadrando il QR code con lo smartphone – spiega Livio Buffo, CEO di Cenacoli – si attiva una traccia audio che fornisce tutte le informazioni chiave sul vino: la zona di produzione, le caratteristiche organolettiche e i suggerimenti per gli abbinamenti." La realizzazione di Consenso è stata possibile grazie alla collaborazione con l'Azienda Agricola Roccasanta e ha ricevuto un sostegno istituzionale significativo, dal vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio e dall'onorevole Marco Cerreto della Commissione Agricoltura della Camera Buffo sottolinea come il progetto sia maturato in un momento cruciale: "Consenso è nato durante il periodo di forte dibattito sugli health warning irlandesi. Volevamo dimostrare che esiste un modo diverso di concepire le etichette: non allarmistiche ma inclusive. Pietro Monti, titolare non vedente della cantina Roccasanta, ha giocato un ruolo cruciale, fornendo indicazioni preziose e insistendo con le istituzioni sulla necessità di estendere l'uso dei QR code narranti su tutte le etichette alimentari per garantire maggiore indipendenza alle persone non vedenti durante la spesa".
“In questi anni insieme a Livio Buffo, alla Cenacoli e ad alcuni colleghi abbiamo portato avanti un principio ben preciso: le etichette devono essere chiare e devono servire a informare e non a spaventare i consumatori – spiega il senatore Gian Marco Centinaio – In questo quadro, è importante che siano anche inclusive, per consentire a tutti di comprendere le caratteristiche e le proprietà di un prodotto, che sia il vino o un alimento. L’iniziativa di Consenso ha aperto la strada a questa innovazione, adesso vogliamo continuare a percorrerla per sancire questo presupposto anche a livello legislativo”. Nella sua speciale "letterina di Natale" indirizzata tanto alle istituzioni quanto ai produttori, Buffo lancia un duplice appello: “Al mondo politico chiedo che le istituzioni si impegnino attivamente per sostenere e promuovere questa iniziativa di inclusività, che opera senza fini di lucro. Alla Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti (di cui Pietro Monti è vicepresidente) rivolgo la richiesta di dare un esempio al mondo del vino, adottando etichette dotate di QR code accessibili ai non vedenti".