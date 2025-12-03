Consenso, l’etichetta inclusiva ora punta al Parlamento

Il progetto “Consenso”, l'iniziativa di etichettatura inclusiva ideata dall'agenzia di comunicazione Cenacoli in collaborazione con oscarwine, compie due anni e si rilancia con importanti novità. L'obiettivo primario è portare avanti la richiesta al Parlamento di rendere obbligatorio l'uso di QR code narranti accessibili ai non vedenti su tutti i prodotti alimentari, ampliando l’utilizzo del braille. Consenso è un'etichetta speciale che indica in braille il nome dell'azienda vinicola e segnala la presenza di un QR code.

“Inquadrando il QR code con lo smartphone – spiega Livio Buffo, CEO di Cenacoli – si attiva una traccia audio che fornisce tutte le informazioni chiave sul vino: la zona di produzione, le caratteristiche organolettiche e i suggerimenti per gli abbinamenti." La realizzazione di Consenso è stata possibile grazie alla collaborazione con l'Azienda Agricola Roccasanta e ha ricevuto un sostegno istituzionale significativo, dal vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio e dall'onorevole Marco Cerreto della Commissione Agricoltura della Camera Buffo sottolinea come il progetto sia maturato in un momento cruciale: "Consenso è nato durante il periodo di forte dibattito sugli health warning irlandesi. Volevamo dimostrare che esiste un modo diverso di concepire le etichette: non allarmistiche ma inclusive. Pietro Monti, titolare non vedente della cantina Roccasanta, ha giocato un ruolo cruciale, fornendo indicazioni preziose e insistendo con le istituzioni sulla necessità di estendere l'uso dei QR code narranti su tutte le etichette alimentari per garantire maggiore indipendenza alle persone non vedenti durante la spesa".