Congresso Nazionale S.I.d.R.-SIPO. Genetica preimpianto e selezione embrionaria: la rivoluzione silenziosa che sta cambiando la PMA

“La genetica preimpianto – ha osservato il Professor Ermanno Greco, Presidente della S.I.d.R. – è capace di incidere in modo significativo sui tassi di gravidanza, sulla personalizzazione dei trattamenti e sulla sicurezza riproduttiva, mentre con i moderni strumenti di selezione embrionaria, da trasferire nell’utero materno, è possibile migliorare in maniera significativa il successo delle tecniche di fecondazione in vitro, soprattutto quando la donna ha più di 35 anni. Una condizione, questa, sempre più comune nei centri di PMA, dove l’età media femminile è di 38 anni, un’età in cui le anomalie cromosomiche ovocitarie sono fisiologicamente più presenti”.

La genetica preimpianto e la nuova generazione di strumenti di selezione embrionaria rappresentano oggi la frontiera più dinamica e influente della Procreazione Medicalmente Assistita (PMA). Questi temi sono stati al centro del Congresso Nazionale della Società Italiana della Riproduzione (S.I.d.R.), organizzato a Roma, presso la sede dell’Università Medica Internazionale UniCamillus, insieme alla Società Italiana Policistosi Ovarica (SIPO).

PGT-A e identificazione degli embrioni

“Negli ultimi anni – ha spiegato Greco – il ruolo della Diagnosi genetica preimpianto per anomalie cromosomiche (PGT-A) e delle tecniche genomiche ad alta risoluzione ha trasformato il modo in cui i centri di PMA identificano gli embrioni con più elevato potenziale riproduttivo. Ciò consente, oggi, una valutazione più precisa delle anomalie cromosomiche e del mosaicismo embrionale, ovvero la contemporanea presenza in un embrione di cellule sane e malate. Si tratta di un’area d’intervento su cui la comunità scientifica sta concentrando grande attenzione, considerate le implicazioni nella scelta degli embrioni trasferibili, a dieci anni dalla scoperta che anche gli embrioni a mosaico possono dare origine alla nascita di bambini sani. Si è avuto conseguentemente il passaggio dalla tradizionale selezione, basata sulla sola morfologia, all’integrazione di parametri genetici, morfocinetici e bioinformatici. L’analisi cromosomica embrionale, combinata con sistemi di intelligenza artificiale applicati al time-lapse, sta infatti migliorando l’accuratezza predittiva, riducendo il numero dei transfer necessari e contribuendo a diminuire il rischio di aborto. Tutto questo a completo vantaggio della salute fisica e psicologica della donna”.

Mosaicismo embrionale, area in evoluzione

Questo approccio, come rilevano molti specialisti, integra non solo le scelte cliniche, ma anche la comunicazione con le coppie, offrendo loro una maggiore consapevolezza delle probabilità reali di successo. In particolare, il tema del mosaicismo è stato indicato come una delle aree più delicate e innovative, con linee guida in continua evoluzione. Pur riconoscendo il potenziale delle nuove tecnologie, nel corso del Congresso i relatori hanno sottolineato la necessità di un uso appropriato, trasparente e basato sulle evidenze, per evitare aspettative irrealistiche e garantire equità di accesso. È stata messa in luce la convergenza di tre linee di innovazione: la diagnostica genetica ad alta risoluzione; la selezione embrionaria potenziata da IA e time-lapse; la biostimolazione ovarica sperimentale con PRP (sangue arricchito di piastrine).

“L’approccio integrato tra queste aree – ha precisato Greco – potrà contribuire, nel prossimo futuro, a migliorare la personalizzazione dei percorsi terapeutici nella PMA. Le meta-analisi e le revisioni recenti riportano una pregnancy rate complessiva intorno al 20–25% e una live-birth rate intorno al 10–18% nelle popolazioni con poor ovarian response (POR) o ridotta riserva ovarica dopo PRP. I singoli studi osservazionali più estesi mostrano percentuali variabili, da valori molto bassi a singoli studi con pregnancy rate fino al 29–43% in campioni piccoli e non randomizzati. Questo amplifica l’eterogeneità e l’incertezza. Miglioramenti di parametri biologici, come AMH, AFC, FSH, sono spesso riportati, ma non sempre si traducono in un aumento robusto e significativo”.