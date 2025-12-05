Libero logo
Christian De Sica e le sue sorelle segrete, la gag al Costanzo Show

venerdì 5 dicembre 2025
Sui social è tornato virale un vecchio estratto del Maurizio Costanzo Show, con Christian De Sica che racconta (in modo esilarante) come ha scoperto la sua famiglia molto, molto allargata. Il merito, se così si può dire, è delle scappatelle del padre, Vittorio De Sica.

"Avevi tre sorelle?". "Tre?", risponde dubbioso De Sica, con il pubblico che in sala ride di gusto perché consapevole delle molte vite segrete del grande Vittorio. "Un giorno mi ha chiamato mia sorella, 'pronto parlo con Christian?', 'Chi è?', 'Sono Emy, tua sorella', 'Come mia sorella?'". Altro giro, altra sorpresa: "Una mi ha chiamato dalla Spagna: 'Hola, hablo con Christopher? Yo soy tu hermana. Mi chiamo Vittoria De Sica'. Io vado da mio padre e dico: chi è Vittoria? Lui fa: 'Ah, sai la madre era un'attrice spagnola, Maria Munoz. Bravissima...". 

