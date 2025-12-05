Gasparri: "Le tasse di Amazon per sostenere l'editoria"

"Amazon, secondo quanto riporta un'agenzia di stampa, ha accettato di pagare al fisco 180 milioni di euro per irregolarità nel settore dei trasporti. Gli avevano sequestrato 121 milioni e ha accettato di pagare 180 milioni. Chiamerò il ministro dell'Economia per chiedergli come intende utilizzare queste risorse e, perché no, suggerirgli di destinarle agli editori tradizionali. Oggi lo Stato registra un'entrata significativa. Parliamo di colossi che fatturano miliardi: per loro 180 milioni sono, evidentemente, una somma che possono restituire senza difficoltà. Ma per lo Stato rappresentano un gettito importante, che ora va indirizzato con responsabilità". Così il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri.