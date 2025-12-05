Intelligenza artificiale ed etica: nasce SEPAI - Society for the Ethics and Politics of Artificial Intelligence

Nasce la Society for the Ethics and Politics of Artificial Intelligence (SEPAI), un nuovo centro di ricerca e riflessione dedicato alle comunità di studiosi impegnati nell’analisi critica, etica e politica dell’intelligenza artificiale. La conferenza inaugurale di SEPAI si è tenuta a Roma il 4 e il 5 dicembre 2025 presso il Rettorato dell’Università Roma Tre, in via Ostiense 133. L’evento rappresenta un momento fondativo per il dibattito italiano e internazionale su come l’intelligenza artificiale stia ridefinendo i confini della decisione umana e trasformando i paradigmi sociali, economici e culturali.

Il convegno, che in due giorni ospita complessivamente oltre 100 relatori in 26 tavole rotonde tematiche, è promosso congiuntamente dall’Università Roma Tre, che lo ospita, e dall’Università Pegaso, con il coordinamento di Mario De Caro e Andrea Lavazza.

L’iniziativa è promossa con il supporto di Rivista.AI, la testata specializzata in intelligenza artificiale e cultura digitale, di Roma Future Week, piattaforma di innovazione e futuro urbano, e di Brand Genesi, realtà di comunicazione strategica che unisce storytelling, tecnologia e visione etica dell’innovazione. Insieme, questi partner mirano a incentivare la riflessione pubblica sull’uso consapevole dell’AI, ponendo la questione etica come centro di gravità del progresso tecnologico.