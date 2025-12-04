BIGLIETTO D'ORO AL FILM “FOLLEMENTE” DI PAOLO GENOVESE: VINCE ANCHE LE “CHIAVI D'ORO DEL SUCCESSO.

Sinceramente, me lo aspettavo! Paolo Genovese ha capito sin dagli inizi della sua carriera, che al cinema devi raccontare la vita, in modo che ognuno di noi possa riconoscersi. Il suo è un cinema che piace perchè è in grado di travolgere lo spettatore. E con “Follemente”,ha stravinto. E' un mix di sorprese, di sentimenti, di ironia e di verità. Infatti alle Giornate Professionali di Sorrento ha vinto il “BIGLIETTO D'ORO”, con un film che chiude la stagione cinematografica tra gli applausi ,un box office alle stelle (è stato il film più visto) e ritirando “LE CHIAVI D'ORO DEL SUCCESSO.”. Sul palco è arrivato Paolo Genovese, con gli interpreti: Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Claudia Pandolfi ed Emanuela Fanelli. Ma cosa raccontava il film,? Due giovani, una cena, e i consigli degli amici, in un'atmosfera originale. Piero (Edoardo Leo) è un insegnante di liceo, ha 40 anni un figlio ed è separato.

Lei ( Pilar Fogliati), accetta il primo appunto e lo invita a casa. Ma, mentre lui sogna un rapporto sessuale, lei non sa cosa vuole dalla vita. Tra loro, rimbalzano i commenti degli uomini per lui, e delle amiche per lei, come in un racconto a metà. Mentre Piero capisce che questa serata sarà priva di sesso, lei comincia a raccontarsi,a parlare con grande sincerità. E l'atmosfera riprende colore, sfidando le convenzioni, e le regole bastarde che non portano a nulla. La 48ma edizione delle Giornate di cinema si è appena conclusa, è già si parla dell'appuntamento del 2026. La serata condotta da Gioia Marzocchi, è proseguita con la consegna delle Chiavi del Successo anche a Ferzan Ozpetek per il film “Diamanti” e a Gennaro Nunziante, per “Io sono la fine del mondo”, scritto con Angelo Duro che è anche il protagonista. “Angelo non è potuto venire”,ha spiegato Nunziante, ma vi “MANDO TUTTI A QUEL PAESE!” Risposta? Pochi applausi..e forse anche un “chi se ne fre... da un piccolo gruppo di persone. Intanto il 25 dicembre Nunziante sarà al cinema per il nuovo film di Checco Zalone “Buen Ritiro”. Tra gli altri premi Anec-Claudio Zanchi , consegnato ad Elodie: e il Led Anec a Anna Ferzetti, protagonista nel film “La Grazia”, di Paolo Sorrentino. Gli applausi più sentiti sono andati agli organizzattori, anche alle produzioni cinematografiche, senza di loro il cinema non potrebbe esistere. Un ringraziamento è per “The Runors”(Gianni Galli), Ufficio Stampa delle Giornate del Cinema di Sorrento, per loro grande professionalità.