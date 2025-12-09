Libero logo
MEDIASET ACQUISISCE RADIO NORBA

Il Gruppo amplia il proprio perimetro d’azione: allarga la propria presenza radiofonica ed entra direttamente nell’organizzazione di eventi musicali sul territorio, a partire da Battiti Live
martedì 9 dicembre 2025
RadioMediaset amplia il proprio network con l’acquisizione di Radio Norba, emittente di riferimento nel Sud Italia, riconosciuta per qualità editoriale e forte radicamento nel territorio.

L’operazione avviene attraverso il passaggio al controllo del capitale di Genetiko, società editrice di Radio Norba e organizzatrice di eventi musicali come Battiti Live. Marco Montrone collaborerà direttamente con Mediaset mantenendo il suo ruolo operativo e di amministratore delegato.

RadioMediaset – che già riunisce Radio 105, Virgin Radio, R101, Radio Monte Carlo e Radio Subasio – è il primo gruppo radiofonico italiano per ascolti, con il 42,9% nel Giorno Medio. L’ingresso di Radio Norba amplia la presenza del Gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi nel Sud Italia e ne rafforza il posizionamento nazionale.

L’integrazione della nuova emittente permetterà, grazie anche alla pluriennale esperienza di Marco Montrone e di Genetiko nella produzione di eventi televisivi come Battiti Live, di sviluppare nuovi progetti editoriali e di creare sinergie operative, sia per una migliore gestione delle frequenze sia per una più efficace valorizzazione delle politiche commerciali nella raccolta pubblicitaria.

