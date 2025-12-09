IMPRESE, OMR AUTOMOTIVE PREMIATA TRA LE '100 ECCELLENZE ITALIANE' LA CERIMONIA A ROMA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Omr Automotive è stata insignita del prestigioso 'Premio d'Eccellenza - 100 Eccellenze Italiane' nel corso della cerimonia ufficiale svoltasi presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, a Roma. Il riconoscimento si inserisce nell'XI Edizione dell'iniziativa promossa dall'Associazione Liber, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di undici Ministeri. L'ingresso di Omr Automotive tra le 'Storie di Eccellenza' riconosce il percorso di sviluppo di una realtà industriale internazionale, oggi leader nella componentistica per veicoli, con headquarter a Rezzato (Brescia) e una presenza strutturata di 9 società in Italia e 6 nel mondo - tra cui Usa, Brasile, Cina, India e Marocco - oltre a un modello di crescita fondato su robustezza economico-finanziaria, innovazione tecnologica, sostenibilità, qualità dei processi e valorizzazione delle persone.

Le 'Storie di Eccellenza' raccolgono non solo personalità e professionisti, ma anche aziende, enti e organizzazioni che contribuiscono con innovazione, qualità e responsabilità allo sviluppo del Paese. La cerimonia è stata aperta dall'Inno Nazionale eseguito dal quintetto della Banda dell'Esercito Italiano e ha visto i saluti istituzionali dell'onorevole Giorgio Mulè, vice presidente della Camera dei Deputati. Sono intervenuti inoltre Verdiana Dell'Anna, presidente dell'Associazione Liber, e Carlo Deodato, segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e presidente del Comitato d'Onore, insieme all'editore Riccardo Dell'Anna, ideatore del progetto. A ritirare il riconoscimento, in rappresentanza del Gruppo Omr, è stata la dottoressa Marta Bonometti, Financial Controller di Omr Automotive, nel contesto di una cerimonia che ha riunito istituzioni, rappresentanti del mondo imprenditoriale e protagonisti dell'economia, della cultura e della produzione italiana. "Essere tra i protagonisti di '100 Eccellenze Italiane' significa vedere riconosciuto, in un contesto istituzionale di altissimo valore, il lavoro quotidiano, la competenza e il senso di responsabilità che contraddistinguono tutte le persone di Omr Automotive.

È un risultato che appartiene all'intera azienda e che ci incoraggia a proseguire con determinazione nel nostro percorso di crescita, continuando a investire in qualità, innovazione e capitale umano", ha dichiarato il presidente di Omr Automotive, cavaliere Marco Bonometti. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di promuovere una lettura consapevole dell'Italia che crea valore, offrendo un quadro articolato del patrimonio immateriale nazionale e diffondendo la cultura della legalità attraverso esempi virtuosi. Il progetto racconta le eccellenze del Paese in numerosi ambiti: dalla ricerca alla medicina, dal turismo ai beni culturali, dalle istituzioni alle forze dell'ordine, dallo sport all'agroalimentare, dal design all'edilizia, dalla meccanica all'ingegneria, dall'automotive alle arti, fino all'economia, alla finanza, ai servizi, all'ambiente e al sociale. Con l'inserimento nel volume '100 Eccellenze Italiane' e il conferimento del Premio, Omr Automotive consolida ulteriormente il proprio posizionamento tra le realtà industriali che contribuiscono in modo concreto alla competitività e allo sviluppo del Paese, confermando un percorso orientato a performance, innovazione e sostenibilità di lungo periodo.