Italia-Sudan, commissione Cultura della Camera e Asi portano un calendario di eventi nel paese africano

Un incontro di alto profilo istituzionale e umano quello andato in scena alla Camera dei Deputati tra i rappresentanti del Parlamento italiano, Asi – Associazioni Sportive e Sociali Italiane e l’ambasciatore Emadeldin Mirghani Abdelhamid Altohamy, Incaricato d’Affari del Sudan. Al centro del confronto la drammatica crisi in corso nel Paese africano e il ruolo che cultura, multilateralismo e intervento umanitario possono svolgere nel richiamare l’attenzione della comunità internazionale, anche tramite diversi eventi in programma da qui al prossimo futuro.

All’incontro hanno partecipato Federico Mollicone, presidente della VII Commissione Cultura della Camera dei Deputati, Michele Cioffi, Responsabile nazionale Area Cultura di ASI, ed Elisabetta Pamela Petrolati, Responsabile nazionale ASI del settore Multilateralismo umanitario e sociale.

“Ho avuto l'onore di incontrare alla Camera l’ambasciatore Emadeldin Mirghani Abdelhamid Altohamy, Incaricato d'Affari del Sudan - spiega il presidente Mollicone - il quale ha illustrato la drammatica crisi causata da due anni di guerra civile: oltre 12 milioni di sfollati, con migliaia di civili in fuga, malnutrizione infantile e violenze inaudite. Non possiamo permettere che un conflitto cruciale per la stabilità regionale resti nell'ombra, sfuggendo all'attenzione internazionale. Come ha ribadito il ministro Tajani, l'Italia sta rispondendo in modo concreto con l’iniziativa ‘Italia per il Sudan’. Il nostro impegno umanitario si concentra sull'immediato: un primo volo della Cooperazione, insieme al Sistema Italia, porterà al più presto tonnellate di aiuti alimentari per oltre 2.500 bambini”.

Soddisfazione è stata espressa anche da Michele Cioffi, che ha sottolineato il valore politico e culturale dell’iniziativa. “Una giornata cruciale, per la quale non finirò mai di ringraziare il presidente Mollicone per la sensibilità dimostrata. ASI Nazionale, il suo Terzo Settore e l'Area Cultura che rappresento dimostrano ancora una volta prontezza e sguardo al futuro, avendo dotato il proprio Ente di Promozione Sportiva di un settore nevralgico, presieduto dalla dottoressa Petrolati, che guarda agli aspetti umanitari e sociali dei popoli in difficoltà. La cultura è uno degli elementi essenziali del cambiamento sull'interesse generale della comunità internazionale su questi temi e oggi Parlamento e Governo hanno dimostrato esattamente questo”.

Sul valore prospettico dell’incontro si è soffermata Elisabetta Pamela Petrolati, che ha evidenziato la rapidità e la concretezza della risposta istituzionale. “Ringrazio l’onorevole Mollicone per aver fatto subito sua questa istanza di urgenza ed emergenza umanitaria che riguarda il Sudan. Ringrazio inoltre l’ambasciatore Altohamy per aver aperto immediatamente le porte dell’ambasciata, appena insediatosi, accogliendo i nostri progetti culturali finalizzati alla reciproca conoscenza tra i nostri Paesi e a obiettivi umanitari. Sono felicissima e grata per l’esito di questo incontro che, con la disponibilità dell’Onorevole Mollicone, vedrà nel prossimo periodo la realizzazione di eventi dedicati e una rinnovata attenzione del Governo italiano alla causa del Sudan”.