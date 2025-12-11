"L’Italia in cuffia": audioguide per bambini tra storia e divertimento

È stato presentato oggi, presso il Museo Nazionale Romano – Terme di Diocleziano, il progetto "L’Italia in cuffia", nato in condivisione fra Podcast Original Rai e Rai Radio Kids.

Si tratta di una serie di audioguide originali, pensate e realizzate per i più piccoli, tradotte nelle lingue di maggiore diffusione. Prodotti che raccontano con linguaggio semplice e coinvolgente i più importanti monumenti e luoghi storici italiani. A guidare i bambini in questo viaggio sarà la voce narrante di Armando Traverso, storico conduttore Rai per l’infanzia, che è stato anche protagonista, insieme al pupazzo dj, della presentazione live, pensata per gli studenti delle scuole primarie.

Il progetto ha suscitato fin da subito l’interesse e l’apprezzamento del Ministero del Turismo, che ha concesso il patrocinio ufficiale.

«‘L’ “Italia in cuffia “ un progetto meraviglioso di Rai radio kids, patrocinato dal ministero del turismo, che trasmette entusiasmo. Pensato per i bambini. “L’Italia in cuffia” è come una fiaba che narrerà storie, avventure e segreti nascosti dei luoghi più belli e magici della nostra Nazione. Trasmettere l’amore per la nostra Nazione raccontandone e descrivendo le bellezze, i monumenti e la Storia è la forma di promozione più diretta per stimolare la curiosità ed arrivare ai cuori delle persone. L’Italia in cuffia” può rivelarsi molto utile non solo per i bambini ma per tutta la famiglia. Buon ascolto e buon viaggio». Così il ministro del Turismo Daniela Santanchè alla presentazione di “Italia in cuffia”.

All’evento alle Terme di Diocleziano hanno, inoltre, partecipato: Gianfranco Zinzilli, direttore delle Radio digitali, specializzate e Podcast Rai, Danilo Vicca Dirigente USR Lazio Ufficio VI Ambito territoriale di Roma, Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, Marco Lanzarone Vicedirettore Rai Cultura.

Secondo Gianfranco Zinzilli, direttore delle Radio digitali, specializzate e iPodcast Rai “Il nostro Paese deve sempre più investire in proposte concrete rivolte alle nuove generazioni, utilizzando un linguaggio adeguato e affrontando con sensibilità e competenza i temi che le riguardano da vicino. In questo contesto, questo progetto rappresenta un esempio virtuoso, uno strumento capace di regalare emozioni, stupore e conoscenza in modo incisivo, fruibile ovunque e in qualsiasi momento, semplicemente con un cellulare e un paio di cuffiette. L’accessibilità d’uso, la chiarezza espositiva e il tono colloquiale ma coinvolgente rendono l’audioguida non solo adatta ai più piccoli, ma anche apprezzabile da tutta la famiglia, offrendo un’esperienza educativa, divertente e condivisa".

"Raccontare ai bambini le bellezze delle città italiane e di Roma attraverso un podcast, utilizzando un linguaggio semplice, coinvolgente e specifico per loro, è una preziosa iniziativa. Faccio davvero i complimenti alla Rai per il progetto 'Italia in Cuffia': oggi più che mai le bambine e i bambini hanno bisogno di incuriosirsi per conoscere il passato, scoprire la storia e arrivare ad amare i nostri luoghi e la nostra cultura. In questo modo impareranno a viaggiare, prima con la mente e poi da visitatori consapevoli”, ha commentato Alessandro Onorato, Assessore al Turismo, Sport, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale.

È stata una mattinata all’insegna della cultura, della scoperta e dell’ascolto, per avvicinare le nuove generazioni al patrimonio artistico e storico della nostra Nazione.

La prima stagione di “Italia in cuffia” è dedicata ad alcuni monumenti della città di Roma, come Fontana di Trevi, Colosseo, Piazza Navona e Piazza San Pietro.