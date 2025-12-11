The Book of mormon agli Arcimboldi: il clan degli Elder conquista Milano

Il clan degli Elder cattura Milano. Straordinario successo ieri sera per la prima Italiana di The Book of mormon al Teatro Arcimboldi. La simpatia di tutto il cast, la bravura dei ballerini, in un contesto scenico divertente, ha conquistato il pubblico milanese accorso ad assistere allo spettacolo. Il trionfo di quella che viene definita un’opera dissacrante, esilarante, blasfema e la più politicamente scorretta di sempre, sta proprio nel mix vincente tra ironia e provocazione che porta lo spettatore a spunti di riflessione interessanti. La narrazione è sul viaggio di Elder Price ed Elder Cunningham, inviati in Uganda per convertire gli abitanti del villaggio al mormonismo. Tuttavia, la realtà che incontrano non è quella che immaginavano ma è fatta di povertà, violenza, malattie e disperazione. Una missione dove i due predicatori si troveranno ad esplorare la differenza tra fede autentica e dogma istituzionalizzato, segnando una nuova pagina nel mondo dell’entertainment. Pur deridendo certi aspetti del mormonismo e della religione organizzata, l’opera non è un attacco alla spiritualità ma con un linguaggio diretto e senza filtri invita a guardare oltre le apparenze per scoprire una riflessione profonda sul valore della fede. The Book of Mormon scritta da Trey Parker e Matt Stone, autori della serie televisiva South Park e Team America, debutta nel 2011 all’Eugene O’Neill Theatre di New York, dove ha vinto nove Tony Awards, incluso Miglior Musical, è stato rappresentato in tre continenti e ha vinto oltre trenta premi internazionali. Ha raggiunto il record storico di incassi a New York, Londra, Melbourne, Sydney e in molte città degli Stati Uniti. Una scommessa vincente quella del TAM che si è assicurato in cartellone un musical da non perdere e che appassionerà anche il più scettico degli spettatori, nonostante sia in versione originale e lingua inglese. The book of mormon resterà a Milano fino al 21 dicembre.