ALLA CAMERA DEI DEPUTATI NASCE IL CONSORZIO DELLA BRAVA GENTE

Nella Sala Matteotti della Camera dei Deputati si è svolta la giornata costituzionale del Consorzio della Brava Gente. Promossa dall'Associazione “Una nuova Agorà”, riporta al centro della vita pubblica e privata i valori che contano: la solidarietà, la responsabilità sociale, il riconoscimento della bellezza, fondamento di convivenza e crescita. Ad aprire l'incontro è stato Luca Russo, responsabile della comunicazione, che ha sottolineato: “Fare del bene è un atto morale”. “L'Associazione nata nel 1995, oggi risponde alle sfide sociali – ha dichiarato l'Onorevole Maria Grazia Brandara – il consorzio non è un club per pochi, ma un patto di azioni per sostenere chi costruisce e valorizza le diversità come ricchezza”. Infatti, ha annunciato un nuovo progetto “che contrasterà la solitudine. Partirà nel 2026. Il nostro mondo sembra aver perso i valori e noi vogliamo mettere al centro le persone. Sappiamo che ci sono case piene di oggetti, specie in quelle degli anziani, e vite piene di silenzi. Questo non vogliamo più che avvenga”. Incisivo anche l'intervento di Monsignor Paglia, che ha ricordato: “C'è più gioia nel dare che nel ricevere. Solo prendendoci cura degli altri possiamo costruire un futuro migliore”. Madrina dell'evento Laura Freddi, sempre bella ed elegante, ci ha colpito per il suo essere così perfetta in ogni cosa che diceva. Seria e professionale, Laura oggi è una donna che ha un grande carisma, rivolto alla Brava Gente. Il suo intervento parla del valore del rapporto educativo tra generazioni: “Da mamma vivo ogni giorno la ricchezza del legame tra mia figlia e i nonni – ha detto – è un dono che dà forza, amore e memoria. I giovani oggi vivono due vite parallele, quella reale e quella virtuale, ma devono arrivare a un cambiamento: perché rifugiarsi nei social? Se gestito male può spegnere le emozioni e il dialogo. Bisogna guardare anche alle responsabilità genitoriali: non possiamo accettare che bullismo e mancanza di empatia diventino la normalità”. Anche l'intervento del Presidente della Fondazione Mediterraneo è stato incisivo: “Ho aderito al progetto quando ho letto la carta dei valori – ha confessato – non ho avuto esitazioni, siamo di fronte a un ‘io’ suicida che sta trascinando il mondo verso il conflitto”. Al termine degli interventi sono stati consegnati i riconoscimenti “Personalità della Bella Gente”, tra gli altri a Myriam Tinti, giudice del tribunale ecclesiastico e docente della Pontificia Università; Franca Carlino, impegnata nella tutela della salute in AIFA; Francesco Lo Monaco, cardiologo e direttore medico della The National Heart Clinic di Londra; Francesco Cappello, ingegnere nucleare ed esperto energetico, responsabile laboratori ENEA del Sud Italia. Le premesse per realizzare tutti i progetti ci sono... Qui c'è Brava Gente!